Dünya Kupası öncesi büyük skandal: Afrika'nın en iyi hakemi ABD'ye alınmadı!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'ın ABD’ye girişine izin verilmedi.

Somali medyasında yer alan haberlere göre 11 Haziran-19 Temmuz'da ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarında görev yapmak üzere seçilen Afrikalı hakemler arasında yer alan Artan'ın ABD'ye girişi engellendi.

Somalili futbol hakemi Artan, Miami Uluslararası Havalimanı’nda durdurulmasının ardından ABD’ye girişine izin verilmedi ve dün İstanbul'a geri gönderildi.

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Somali Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan üst düzey bir danışman, Artan’ın geçerli belgelerle seyahat ettiğini söyledi. Somali’nin Nairobi Büyükelçiliği’nden bir yetkili de Artan’a daha önce yaşadığı vize sorunları nedeniyle seyahatini kolaylaştırmak için diplomatik pasaport verildiğini belirtti.

Olayla ilgili olarak FIFA'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Somali, ABD’nin seyahat kısıtlamaları uyguladığı ülkeler arasında bulunuyor.

AFRİKALI EN İYİ HAKEM SEÇİLMİŞTİ

Omar Artan, CAF Şampiyonlar Ligi'nde AS FAR ile Mamelodi Sundowns arasında oynanan final rövanş maçında görev yapmış ve aynı zamanda CAF tarafından 2025 yılının en iyi Afrikalı hakemi seçilmişti.

Artan, FIFA’nın 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında Kanada, Meksika ve ABD’de düzenlenecek Dünya Kupası’nda görev yapacak 52 hakem arasında yer alıyordu. Somali ulusal liginde görev yapan Artan, 2018’de FIFA hakemi olmuş ve Afrika Uluslar Kupası’nda da maç yönetmişti.