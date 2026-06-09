Meteoroloji'den sağanak yağmur alarmı! Sel ve su baskınları uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde beklenen güncel hava durumu tahminlerine göre; Türkiye, parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gün yaşarken; İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Akdeniz havzası başta olmak üzere geniş bir şeritte gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Meteoroloji uzmanları, öğle saatlerinden sonrası için kuvvetli yağış uyarısı yaparak ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları alarm durumuna geçirdi.
Giriş: 09 Haziran 2026 - 07:30 Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkisi, İç Anadolu'nun batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Bugün öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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