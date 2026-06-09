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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA! Meteoroloji'den sağanak yağmur alarmı! Sel ve su baskınları uyarısı - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur alarmı! Sel ve su baskınları uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde beklenen güncel hava durumu tahminlerine göre; Türkiye, parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gün yaşarken; İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Akdeniz havzası başta olmak üzere geniş bir şeritte gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Meteoroloji uzmanları, öğle saatlerinden sonrası için kuvvetli yağış uyarısı yaparak ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları alarm durumuna geçirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 07:30 Güncelleme:
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        Sağanak yağmur alarmı! Sel ve su baskınları uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkisi, İç Anadolu'nun batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 28°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 28°

        İzmir

        Güneşli 34°

        Antalya

        Sağanak Yağış 30°

        Trabzon

        Güneşli 23°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 26°

        Adana

        Kısmen Güneşli 32°

        Diyarbakır

        Güneşli 34°

        Gaziantep

        Parçalı Bulutlu 33°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 21°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Bugün öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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