Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkisi, İç Anadolu'nun batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Parçalı bulutlu 28° Ankara Parçalı bulutlu 28° İzmir Güneşli 34° Antalya Sağanak Yağış 30° Trabzon Güneşli 23° Bursa Kısmen Güneşli 26° Adana Kısmen Güneşli 32° Diyarbakır Güneşli 34° Gaziantep Parçalı Bulutlu 33° Ağrı Sağanak Yağış 21°

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Bugün öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.