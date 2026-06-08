Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Şi Cinping, Kim Jong Un ile görüştü | Dış Haberler

        Şi Cinping, Kim Jong Un ile görüştü

        Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore'de ülkenin lideri Kim Jong Un ile görüştü. Şi Cinping, "Çin'in, Kuzey Kore ile ortak çıkarlarını ve iki ülkenin lehine stratejik ortamı koruma kararlılığı sürecek." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 21:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Şi Cinping, Kim Jong Un ile görüştü

        Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore'ye yaptığı ziyarette ülkesinin Pyongyang rejimine desteğini teyit ederek, iki ülkenin ortak lehine stratejik ortamı koruma iradesini sürdüreceği mesajını verdi.

        Xinhua ajansının haberine göre, Devlet Başkanı Şi, iki günlük ziyaret için geldiği Kuzey Kore'de ülkenin lideri Kim Jong-un ile görüştü.

        Çin-Kuzey Kore bağlarının daha ileri gelişimi için Kim ile çalışmaya hazır olduğunu vurgulayan Şi, "Uluslararası durum nasıl değişirse değişsin, Çin Komünist Partisinin ve Çin hükümetinin Kuzey Kore ile geleneksel dostluğa verdiği değer değişmeyecek." ifadesini kullandı.

        Şi, Çin ve Kuzey Kore'nin birbirlerinin egemenliğini, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını güvenceye alması gerektiğine işaret ederek, "Çin’in, Kuzey Kore ile ortak çıkarlarını ve iki ülkenin lehine stratejik ortamı koruma kararlılığı sürecek." diye konuştu.

        REKLAM

        7 yıl aradan sonra ilk ziyaret

        Kuzey Kore'ye son ziyaretini Kovid-19 salgını öncesinde 2019'da gerçekleştiren Şi, 7 yıl aradan sonra ülkeyi ziyaret ediyor.

        Çin lideri ve eşi Pıng Liyüen, bu sabah Kuzey Kore'de Kim ve eşi Ri Sol-ju tarafından havalimanında karşılandı.

        Şi için Pyongyang'daki Kim Il-sung Meydanı'nda tören düzenlendi.

        Şi'nin, ziyarette Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapması bekleniyor.

        Kuzey Kore lideri, geçen yıl Pekin'i ziyaret etmişti

        Kuzey Kore lideri Kim, en son İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla Pekin'de Tienanmın Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit törenine katılmak için Eylül 2025'te Çin'i ziyaret etmişti.

        Törende, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de olduğu liderlerle bir araya gelen Kim, ilk defa çok taraflı buluşmada yer almıştı.

        Şi'nin törende, en önde Putin ve Kim ile birlikte poz vermesi, ABD ve müttefiklerine yönelik meydan okuma olarak yorumlanmıştı.

        REKLAM

        Çin Başbakanı Li Çiang, bundan yaklaşık bir ay sonra, Kore İşçi Partisinin (WPK) 80. kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere 9-11 Ekim 2025 tarihlerinde Kuzey Kore'yi ziyaret etmişti.

        Şi, WPK'nin şubatta yapılan 9. Ulusal Kongresi'nde yeniden parti genel sekreterliğine seçilen Kuzey Kore lideri Kim'e tebrik mesajı yollamıştı.

        Çin Dışişleri Bakanı Vang da nisan ayında Pyongyang'a ziyarette bulunmuş, mevkidaşı Choe Son-hui ile görüşmesinin yanı sıra Kim tarafından da kabul edilmişti.

        Trump ve Putin'in Çin ziyaretlerinin ardından geldi

        Ziyaretin, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen ay Çin'e yaptıkları peş peşe ziyaretlerin ardından gelmesi dikkati çekti.

        ABD Başkanı 13-15 Mayıs'ta, Rus lider ise 19-20 Mayıs'ta Çin'e resmi ziyarette bulunmuştu.

        Trump'ın ziyaretinde, ABD tarafı iki ülke liderlerinin, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması hedefinde hemfikir olduklarını açıklamış, Putin'in ziyaretinde ise taraflar, yayımladıkları ortak açıklamada Kuzey Kore’ye yönelik diplomatik izolasyon ve ekonomik yaptırımlara karşı olduklarını vurgulamıştı.

        Çin lideri, ziyarette bir yandan ABD ve Güney Kore'nin Kuzey Kore’yi nükleer silahlanmadan caydırma konusundaki taleplerine ve diğer yanda küresel ve bölgesel jeopolitik denklem içinde Kuzey Kore'yi ve Rusya'yı saflarında tutma ihtiyacına yanıt verecek hassas bir denge bulma arayışında olacak.

        Fotoğraf: XINHUA News Agency, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Filipinler'in Mindanao bölgesinde 7.8 büyüklüğünde deprem

        Filipinler'de meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki deprem kameralara böyle yansıdı.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Şimşek'ten açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten açıklamalar
        Kılıçdaroğlu: Kurultay sürecini başlatıyoruz
        Kılıçdaroğlu: Kurultay sürecini başlatıyoruz
        Bakan Fidan: Barış çabası sürdürülmeli
        Bakan Fidan: Barış çabası sürdürülmeli
        Mayıs'ta 4606 kişi tutuklandı
        Mayıs'ta 4606 kişi tutuklandı
        İşte Dünya Kupası'nın 'kardeşleri'
        İşte Dünya Kupası'nın 'kardeşleri'
        Bugün Ne Oldu? 8 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Haziran 2026 haberleri
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        Ticaret Bakanlığı'ndan çok sert 'servis ücreti' uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan çok sert 'servis ücreti' uyarısı
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        Perez kazandı, Mourinho dönüyor!
        Perez kazandı, Mourinho dönüyor!
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        Aşıkların Bodrum kaçamağı
        Aşıkların Bodrum kaçamağı
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Yarışın ünlü seyircileri
        Yarışın ünlü seyircileri
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları