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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası İşte Dünya Kupası'nda forma giyecek kardeş futbolcular!

        İşte Dünya Kupası'nda forma giyecek kardeş futbolcular!

        2026 Dünya Kupası sadece yıldız futbolcuların değil, aynı zamanda kardeşlerin de sahne aldığı özel bir turnuva olacak. Kimileri aynı forma altında ülkelerinin başarısı için mücadele ederken, kimileri farklı milli takımlarda karşı karşıya gelme ihtimaliyle dikkat çekiyor. İşte 2026 Dünya Kupası'nda forma giymesi beklenen kardeş futbolcular...

        Giriş: 08 Haziran 2026 - 18:44 Güncelleme:
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        2026 Dünya Kupası, futbolun en büyük yıldızlarını bir araya getirirken sahalarda dikkat çeken aile hikayelerine de sahne olacak.

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        Turnuvada mücadele edecek bazı kardeş futbolcular, aynı milli takımın başarısı için omuz omuza ter dökerken bazıları ise farklı ülkelerin formalarıyla boy gösterecek.

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        İşte ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek dev organizasyonda forma giymesi beklenen kardeş futbolcular...

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        BACUNA KARDEŞLER

        Leandro Bacuna - Curaçao
        Juninho Bacuna - Curaçao

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        BROBBEY&LUCKASSEN KARDEŞLER

        Brian Brobbey - Hollanda
        Derrick Luckassen - Gana

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        TIMBER KARDEŞLER

        Quinten Timber - Hollanda
        Jurrien Timber - Hollanda

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        HERNANDEZ KARDEŞLER

        Theo Hernandez - Fransa
        Lucas Hernandes - Fransa

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        SOUTTAR KARDEŞLER

        John Souttar - İskoçya
        Harry Souttar - Avustralya

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        WILLIAMS KARDEŞLER

        Nico Williams - İspanya
        Inaki Williams - Gana

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        DOUE KARDEŞLER

        Desire Doue - Fransa
        Guela Doue - Fildişi Sahili

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