İşte Dünya Kupası'nda forma giyecek kardeş futbolcular!
2026 Dünya Kupası sadece yıldız futbolcuların değil, aynı zamanda kardeşlerin de sahne aldığı özel bir turnuva olacak. Kimileri aynı forma altında ülkelerinin başarısı için mücadele ederken, kimileri farklı milli takımlarda karşı karşıya gelme ihtimaliyle dikkat çekiyor. İşte 2026 Dünya Kupası'nda forma giymesi beklenen kardeş futbolcular...
2026 Dünya Kupası, futbolun en büyük yıldızlarını bir araya getirirken sahalarda dikkat çeken aile hikayelerine de sahne olacak.
Turnuvada mücadele edecek bazı kardeş futbolcular, aynı milli takımın başarısı için omuz omuza ter dökerken bazıları ise farklı ülkelerin formalarıyla boy gösterecek.
İşte ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek dev organizasyonda forma giymesi beklenen kardeş futbolcular...
BACUNA KARDEŞLER
Leandro Bacuna - Curaçao
Juninho Bacuna - Curaçao
BROBBEY&LUCKASSEN KARDEŞLER
Brian Brobbey - Hollanda
Derrick Luckassen - Gana
TIMBER KARDEŞLER
Quinten Timber - Hollanda
Jurrien Timber - Hollanda
HERNANDEZ KARDEŞLER
Theo Hernandez - Fransa
Lucas Hernandes - Fransa
SOUTTAR KARDEŞLER
John Souttar - İskoçya
Harry Souttar - Avustralya
WILLIAMS KARDEŞLER
Nico Williams - İspanya
Inaki Williams - Gana