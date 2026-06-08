8-14 Haziran haftalık burç yorumları

8-14 Haziran haftasına gökyüzünde üç önemli etki damga vuruyor. 9 Haziran'da Venüs ile Jüpiter kavuşuyor. Bu, yılın en şanslı ve bereketli açılarından biri. Aşk, ilişkiler, para ve aile konularında güzel fırsatlar getirebilir.

10 Haziran'da ise Merkür-Satürn karesi devreye giriyor. İletişimde gecikmeler, yanlış anlaşılmalar ve resmi işlerde aksaklıklar yaşanabilir.

13 Haziran'da Venüs Aslan burcuna geçiyor. Aşkta cesaret, gösteriş, romantizm ve dikkat çekme isteği artıyor. Peki bu hafta 12 burcu neler bekliyor? Hadi gelin bakalım.

Sevgili Koçlar, aşk ve sosyal hayatınızda şans sizden yana. Ancak hafta ortasında önemli konuşmalarda acele etmeyin.

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Sevgili Boğalar, ev, aile ve yaşam düzeninizle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Maddi konularda sabırlı ilerleyin.

Sevgili İkizler burçları, iletişim ve eğitim alanında fırsatlar kapınızı çalabilir. Ancak sözlerinizi dikkatli seçmeniz gerekebilir.

Sevgili Yengeçler, maddi konularda destekleyici etkiler var. Kendinize olan güveniniz de hafta sonuna doğru yükseliyor.

Sevgili Aslanlar, haftanın yıldızlarından birisiniz. Şanslı başlangıçlar yapabilir, Venüs'ün burcunuza geçmesiyle dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

Sevgili Başaklar, iç dünyanızda önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Gizli kalan bazı konular netleşebilir.

Sevgili Teraziler, arkadaş çevreniz ve sosyal ilişkilerinizden güzel destekler alabilirsiniz. Yeni tanışmalar gündeme gelebilir.

Sevgili Akrepler, kariyer ve hedeflerinizle ilgili şanslı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ancak otorite figürleriyle iletişimde dikkatli olun.

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Sevgili Yaylar, uzaklar, eğitim ve seyahat konularında fırsatlar öne çıkıyor. Yeni planlar yapmak için destekleyici bir hafta.

Sevgili Oğlaklar, ortak gelirler ve finansal konularda olumlu etkiler alabilirsiniz. Evrak ve sözleşmelerde detayları gözden kaçırmayın.

Sevgili Kovalar, ilişkiler ve ortaklıklar alanında güzel gelişmeler yaşanabilir. Venüs, aşk hayatınıza hareket katmaya hazırlanıyor.

Sevgili Balıklar, günlük yaşamınız ve çalışma düzeninizde bereketli etkiler var. Sağlığınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz.