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        Haberler Magazin Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan arkadaşlarına midye jesti

        Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan arkadaşlarına midye jesti

        Bodrum'da tatil yapan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, bir plajda arkadaş grubuna 300 midye ısmarladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 07:36 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; tatil sezonunu Bodrum'da açan ünlü çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, denizin ve güneşin keyfini çıkarmaya devam ediyor.

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        İmirzalıoğlu ve Kobal, aralarında; Türkan Şoray'ın Cihan Ünal ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal ve sevgilisi Eren Kesimer'in de yer aldığı arkadaş gurubuyla Gölköy'deki bir plajda görüntülendi.

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        Oyuncu çift, sahilde dolaşan midyeciyi görünce arkadaşlarına 300 midye ısmarladı.

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        Sinem Kobal, açtığı midyeleri arkadaşlarına ikram etti.

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        Gün boyunca dostlarıyla birlikte plajda sohbet eden çiftin keyifli anları, objektiflere böyle yansıdı.

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        #Kenan İmirzalıoğlu
        #sinem kobal
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