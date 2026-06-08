Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan arkadaşlarına midye jesti
Bodrum'da tatil yapan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, bir plajda arkadaş grubuna 300 midye ısmarladı
Giriş: 08 Haziran 2026 - 07:36 Güncelleme:
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; tatil sezonunu Bodrum'da açan ünlü çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, denizin ve güneşin keyfini çıkarmaya devam ediyor.
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İmirzalıoğlu ve Kobal, aralarında; Türkan Şoray'ın Cihan Ünal ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal ve sevgilisi Eren Kesimer'in de yer aldığı arkadaş gurubuyla Gölköy'deki bir plajda görüntülendi.
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Oyuncu çift, sahilde dolaşan midyeciyi görünce arkadaşlarına 300 midye ısmarladı.