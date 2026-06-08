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        Haberler Dünyadan Donald Trump'ı taklit eden komedyen James Austin Johnson: O çılgın adamdan korkuyorum

        Donald Trump'ı taklit eden komedyen James Austin Johnson: O çılgın adamdan korkuyorum

        Popüler televizyon programında yıllardır yaptığı Donald Trump taklidiyle tanınan komedyen James Austin Johnson, Trump'tan gelebilecek tepkilerden korktuğunu itiraf etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 15:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "O çılgın adamdan korkuyorum"

        Komedyen James Austin Johnson, popüler eğlence programı 'Saturday Night Live'a (SNL) ilk kez 2021'de katıldı ve başlangıçta hem eski ABD Başkanı Joe Biden'ı hem de şimdiki ABD Başkanı Donald Trump'ı taklit eden oyuncu olarak öne çıktı. Şimdilerde sürekli Trump'ı canlandıran 36 yaşındaki oyuncu, Trump'tan korktuğunu açıkladı.

        Johnson'dan önce, SNL'de sık sık sunuculuk yapan aktör Alec Baldwin, Trump'ı canlandırıyordu. Ancak Johnson, 2021'den bu yana Trump'ın sesine ve görünümüne neredeyse tıpatıp benzemesiyle geniş çapta tanındı.

        "DOĞAÇLAMA YAPIYORUM"

        Tribeca Film Festivali'nde yeni belgesel 'Playing POTUS'un prömiyerinin yapıldığı etkinlikte konuşan komedyen, sahneye Trump kılığına girerek çıktıktan sonra, canlı yayında taklidini doğaçlama yaptığını, ancak gereksiz laf kalabalığını en aza indirmeye çalıştığını söyledi.

        "Eğer izleyicilerde 'Ne diyecek? Delice bir şey mi söyleyecek?' diye bir tedirginlik hissi olmasaydı, bu bir Trump konuşması olmazdı" diyen komedyen, "Karakter için doğaçlama yapmam, bir nevi canlanmam gerekiyor, bu yüzden araya bir şeyler ekliyorum" ifadesini kullandı.

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        "ENDİŞELİYİM"

        Komedyen, "çılgın bir insan" olarak nitelendirdiği Trump'tan gelebilecek tepkilerden endişe duyup duymadığı sorulduğunda, endişelendiğini itiraf etti.

        Johnson, "Sürekli orduyu ve benzeri şeyleri kullanan, bireyleri hedef alan o çılgın kişiden korkuyor muyum? Evet" ifadesini kullandı.

        "Trump'ın sürdürülebilir olduğunu düşündüğüm bir versiyonunu yapıyorum, çünkü şu anda tüm komedi dünyasının bir tür 'operasyon' oyunu oynadığını düşünüyorum" diyen Johnson, "Bence daha önce özel vatandaşları hedef alıp hayatlarını mahvetmeye bu kadar istekli bir başkan görmedik" diye ekledi.

        SNL'de daha önce Alec Baldwin, Trump'ı canlandırıyordu
        SNL'de daha önce Alec Baldwin, Trump'ı canlandırıyordu
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        "TRUMP KOMİK BİRİ"

        Johnson, Baldwin'in Trump karakterini canlandırma biçimiyle kendisini karşılaştırırken, agresif olmaktan ziyade başkanın kişiliğine daha çok odaklandığını söyledi. "Sanırım Alec'ten biraz daha fazla onun çekiciliğini yansıtıyorum. Sanırım ben daha iyi yansıtıyorum" diyen komedyen, "Trump'ın kullandığı gizli silah, kasıtlı veya kasıtsız olarak komik olması... Bu, birine oy verirken aradığım bir özellik değil aslında, ama son derece etkili oldu" şeklinde konuştu.

        Johnson, görevindeki başarısının büyük bir kısmını, başkanın lafı dolandırma yeteneğine odaklanmasına bağladı. Çünkü ona göre, Trump 'hiçbir düşüncesini tamamlamıyor'.

        Johnson, Trump'ın söylediklerinin çoğunun tartışmalı olma eğiliminde olduğunu belirtti. Bazen programda Trump sahnelerinin yayınlanmadan hemen önce yeniden yazılması gerekebiliyor. Johnson, "Her gün bir sürü yeni saçmalık çıkıyor. Tek bir haberi bile takip edemiyorsunuz. Hepsi anında geçerliliğini yitiriyor ve yenisi geliyor" dedi.

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        #James Austin Johnson
        #Donald Trump
        #TAKLİT
        #komedi
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