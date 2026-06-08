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        Beşiktaş'ta artık gözler transferde: İlk 3 hedef...

        Teknik direktör koltuğuna Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş'ta gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Siyah-beyazlılar, yaz kampına kadar kaleci, sol bek ve sol kanat hamlelerini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

        Giriş: 08 Haziran 2026 - 11:54 Güncelleme:
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        Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş'ta gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

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        Futbol direktörü Önder Özen, Italiano ile yaptığı görüşmelerin ardından çalışmalara başlarken siyah-beyazlılar, 6 yabancı ve 1 yerli takviyesi hedefliyor.

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        Beşiktaş'ın yaz kampına yetişmesini öncelik olarak gördüğü mevkiler ise kaleci, sol bek ve sol kanat olacak.

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        İlk etapta bu 3 bölgeyi takviye etmeyi planlayan siyah-beyazlılar, geri kalan takviyeleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyor.

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        Geçtiğimiz günlerde 27 Haziran'da top başı yapılacağını açıklayan Beşiktaş, 1 Temmuz Çarşamba günü ise kamp için Slovakya'ya hareket edecek.

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        Siyah-beyazlılar, teknik direktör Italiano'nun taleplerini yerine getirerek yeni sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

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