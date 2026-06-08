Beşiktaş'ta artık gözler transferde: İlk 3 hedef...
Teknik direktör koltuğuna Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş'ta gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Siyah-beyazlılar, yaz kampına kadar kaleci, sol bek ve sol kanat hamlelerini gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş'ta gözler transfer çalışmalarına çevrildi.
Futbol direktörü Önder Özen, Italiano ile yaptığı görüşmelerin ardından çalışmalara başlarken siyah-beyazlılar, 6 yabancı ve 1 yerli takviyesi hedefliyor.
Beşiktaş'ın yaz kampına yetişmesini öncelik olarak gördüğü mevkiler ise kaleci, sol bek ve sol kanat olacak.
İlk etapta bu 3 bölgeyi takviye etmeyi planlayan siyah-beyazlılar, geri kalan takviyeleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Geçtiğimiz günlerde 27 Haziran'da top başı yapılacağını açıklayan Beşiktaş, 1 Temmuz Çarşamba günü ise kamp için Slovakya'ya hareket edecek.
Siyah-beyazlılar, teknik direktör Italiano'nun taleplerini yerine getirerek yeni sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.