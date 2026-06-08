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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın yeni forma sponsoru Nike oldu!

        Beşiktaş'ın yeni forma sponsoru Nike oldu!

        Beşiktaş, futbol takımlarının resmi forma sponsorluğu için Nike ile uzun süreli iş birliği anlaşması imzaladığını açıkladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 11:03 Güncelleme:
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        Beşiktaş'a yeni forma sponsoru!

        Beşiktaş Kulübü, Nike ile futbol takımlarının resmi forma sponsorluğunu kapsayan iş birliği anlaşması imzaladı.

        2026-2027 sezonundan itibaren başlayan uzun süreli iş birliği anlaşması kapsamında sponsor firma, siyah-beyazlı kulübün erkek, kadın ve akademi futbol takımlarına yönelik forma tedarikini, geniş bir ortak markalı ürün portföyüyle destekleyecek.

        Serdal Adalı, Nike ile imzalanan iş birliği anlaşması hakkında şunları söyledi:

        "Türkiye'nin öncü spor kulübü Beşiktaş, 123 yıllık tarihinde sahada hep fark yarattı. Bu farkı da kendi tarihi ve kültürünün yanı sıra, iş birliği yaptığı markaların spora kattığı değerlerle oluşturdu. Bu nedenle bugün Beşiktaş ve Nike iş birliğini duyurmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz.

        Formamızın asaleti, sporcularımızın o formayla vereceği mücadele, taraftarlarımızın formalarını giydiklerinde hissedecekleri gurur, birlikte elde edeceğimiz başarılar ve futbolun vazgeçilmez hikayeleri…

        Tüm bu duygular, tarihe Beşiktaş ve Nike imzasıyla geçecek. Beşiktaş taraftarına yeni başarı hikayeleri yaşatmak için sabırsızlanıyoruz.”

        Beşiktaşımızın yalnızca bir futbol kulübü değil; İstanbul'un enerjisini, tutkusunu ve spor kültürünü yansıtan güçlü bir simge olduğunu ifade eden Nike EMEA Futbol Federasyonları ve Ligler Genel Müdürü Steve Cecchini, iş birliği ile ilgili olarak, “Bu iş birliği, Nike’ın sporcu odaklı inovasyon anlayışını, kimliği, bir asrı aşkın tarihi ve dünyanın en bağlı taraftar topluluklarından biriyle şekillenen bir kulüple buluşturuyor. Oyunu ileri taşıyacak özel bir hikayeyi birlikte inşa edeceğimiz için heyecanlıyız"

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