Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Kız arkadaşını kurtarmak istedi... Sevgilisi için öldü | Son dakika haberleri

        İkisi de 19 yaşındaydı... Kız arkadaşı çırpınmaya başladı!

        İstanbul Sarıyer'de, halk plajında denize giren 19 yaşındaki Ayşe S. boğulma tehlikesi geçirdi. İddiaya göre kız arkadaşını kurtarmak için denize giren aynı yaştaki Fırat Bilgin de boğulma tehlikesi atlattı. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan 2 gençten Fırat Bilgin, 4 gün sonra hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 08:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kız arkadaşı çırpınmaya başladı!

        İstanbul'da olay, 29 Mayıs Cuma günü saat 15.26 sıralarında, Sarıyer Kısırkaya Mahallesi’nde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre Ayşe S. (19) denize girdikten bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

        KIZ ARKADAŞINI KURTARMAK İSTEDİ

        DHA'daki habere ve iddiaya göre durumu fark eden Fırat Bilgin (19) ise, kız arkadaşını kurtarmak için denize girdi. Ancak Bilgin de boğulma tehlikesi atlattı.

        İKİ GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Ayşe S. ile Fırat Bilgin, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        FIRAT HAYATA TUTUNAMADI

        Tedavi altına alınan Fırat Bilgin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        "İPİ GEÇİNCE ÇUKURLAR VAR"

        Olayla ilgili konuşan Ahmet Özkan, "Boğulma oldu, 3 kişi boğuldu orada. Cankurtaranlar yetişemediği için arkadaşlar orada boğuldu. Genelde ipi geçtikleri için çukurlar var. Çukurlara girdap gibi şey yapıyorlar. Maalesef arkadaşı orada kaybediyoruz. Arkadaşı açılınca maalesef o da peşinden gitti. Sürekli oluyor, nedeni açılıyorlar.

        Dalga oluyor, dalgalı olduğu zaman yutuyor. Yani hortum gibi içinde dönüyor bir de onun içinde dönüp gidiyor. Tam olarak işte Cankurtaranlar yoktu, burada herhalde büyük bir ihtimalle. Arkadaş peşinden gidince öyle hayatını kaybetti" dedi.

        CENAZESİ TOĞRAĞA VERİLDİ

        Fırat Bilgin’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bilgin’in cenazesi Kasımpaşa Büyük Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kulaksız Mezarlığı'na defnedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Menesa, evlerinin bahçesindeki havuzda ölü bulundu

        DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde dün akşam saatlerinde kayıp ihbarı yapılan Menesa Özel (5), evlerinin bahçesindeki havuzda ölü bulundu. (DHA)

        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İran-İsrail gerilimi petrolü yeniden yükseltti
        İran-İsrail gerilimi petrolü yeniden yükseltti
        Tahran'da yönetime destek gösterisi
        Tahran'da yönetime destek gösterisi
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        Trump: Kararları ben veriyorum
        Trump: Kararları ben veriyorum
        Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem!
        Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem!
        Her şey bir anda oldu... Lunaparkta feci ölüm!
        Her şey bir anda oldu... Lunaparkta feci ölüm!
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Kız arkadaşı çırpınmaya başladı!
        Kız arkadaşı çırpınmaya başladı!
        Alman otomotiv devlerinde alarm
        Alman otomotiv devlerinde alarm
        Dehlizlerdeki gizem
        Dehlizlerdeki gizem
        İskelede talihsiz kaza
        İskelede talihsiz kaza
        Eskiden ilaç olarak satılıyordu!
        Eskiden ilaç olarak satılıyordu!
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        İşçi hissesinde vergi istisnası arttı
        İşçi hissesinde vergi istisnası arttı
        Paşinyan seçim zaferini ilan etti
        Paşinyan seçim zaferini ilan etti
        Yıldırım'dan transfer bombaları: Muriqi, Guirassy!
        Yıldırım'dan transfer bombaları: Muriqi, Guirassy!
        Havada aşk kokusu var!
        Havada aşk kokusu var!