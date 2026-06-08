İstanbul'da olay, 29 Mayıs Cuma günü saat 15.26 sıralarında, Sarıyer Kısırkaya Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Ayşe S. (19) denize girdikten bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

KIZ ARKADAŞINI KURTARMAK İSTEDİ

DHA'daki habere ve iddiaya göre durumu fark eden Fırat Bilgin (19) ise, kız arkadaşını kurtarmak için denize girdi. Ancak Bilgin de boğulma tehlikesi atlattı.

İKİ GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Ayşe S. ile Fırat Bilgin, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

FIRAT HAYATA TUTUNAMADI

Tedavi altına alınan Fırat Bilgin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

"İPİ GEÇİNCE ÇUKURLAR VAR"

Olayla ilgili konuşan Ahmet Özkan, "Boğulma oldu, 3 kişi boğuldu orada. Cankurtaranlar yetişemediği için arkadaşlar orada boğuldu. Genelde ipi geçtikleri için çukurlar var. Çukurlara girdap gibi şey yapıyorlar. Maalesef arkadaşı orada kaybediyoruz. Arkadaşı açılınca maalesef o da peşinden gitti. Sürekli oluyor, nedeni açılıyorlar.

Dalga oluyor, dalgalı olduğu zaman yutuyor. Yani hortum gibi içinde dönüyor bir de onun içinde dönüp gidiyor. Tam olarak işte Cankurtaranlar yoktu, burada herhalde büyük bir ihtimalle. Arkadaş peşinden gidince öyle hayatını kaybetti" dedi.

CENAZESİ TOĞRAĞA VERİLDİ

Fırat Bilgin’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bilgin’in cenazesi Kasımpaşa Büyük Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kulaksız Mezarlığı'na defnedildi.