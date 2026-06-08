İstanbul'da film senaryolarını aratmayan bir kaçırma olayı yaşandı. Bağcılar'da gece saatlerinde iş yerinden çıkan S.K., iki şüpheli tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldı. Kaçırılan kişinin yakınlarını arayan şüpheliler, bir akrabasının borcu olduğunu öne sürerek 3 milyon lira fidye talep etti. Aileyi tehdit eden şüphelilerin planı, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla bozuldu.

İŞ YERİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA KAÇIRILDI

Olay, 3 Haziran 2026 tarihinde saat 00.20 sıralarında Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre göre S.K. isimli kişi, bulunduğu iş yerinden çıktıktan kısa süre sonra iki şüpheli tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı.

AİLESİNİ ARAYIP 3 MİLYON LİRA İSTEDİLER

Şüpheliler bir süre sonra S.K.’nin yakınlarını arayarak, mağdurun akrabası olduğu öğrenilen İ.K. isimli kişinin borcu nedeniyle S.K.'yi kaçırdıklarını söyledi. Şüphelilerin, mağdurun serbest bırakılması karşılığında 3 milyon lira talep ederek aile fertlerini tehditlerde bulundu. İş insanı S.K.’nın yakınları hemen polise başvurdu. Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

OPERASYONLA KURTARILDI

Gasp dedektifleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip çalışmaların ardından olaya karıştıkları belirlenen şüphelilerin kimlikleri ve saklandıkları adresi kısa sürede tespit etti. Büyükçekmece'de belirlenen adrese film gibi bir operasyon düzenleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, fidye için kaçırılan S.K.’yı kurtarırken olayla bağlantılı olduğu belirledikleri 5 kişiyi de gözaltına aldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında adreste yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklanırken 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.