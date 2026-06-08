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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İETT otobüsünde düşüp öldü! O anlar kamerada... | Son dakika haberleri

        İETT otobüsünde düşüp öldü! O anlar kamerada...

        İstanbul Sarıyer'de, İETT otobüsünde yolculuk yapan 81 yaşındaki Ender Eliçin, bir anda dengesini kaybedip düştü. İETT şoförü, otobüsü durdurup sağlık ekibi çağırdı. Hastaneye kaldırılan Eliçin kurtarılamadı. Olay anı ise araç kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 10:02 Güncelleme:
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        İETT otobüsünde düşüp öldü! O anlar kamerada...

        İstanbul'da olay Sarıyer'de yaşandı. Poligon Mahallesi-Kabataş seferini yapan "58A" numaralı İETT otobüsünün ön kapısına yakın bölümde ayakta seyahat eden Ender Eliçin bir anda dengesini kaybedip yere düştü.

        SAĞLIK EKİBİ ÇAĞIRDI KURTARILAMADI

        Otobüsü durduran İETT sürücüsü, bölgeye sağlık ekiplerini çağırdı. Yaralanan Eliçin, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        YOLCU DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

        Emniyete götürülen otobüs şoförü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yolcunun dengesini kaybederek düşme anı otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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