Adana'da kan donduran olay, 6 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerinde Kozan ilçesi Aydın Mahallesi’nde meydana geldi.

Ali Ersoy, hayatını kaybetti.

'KIZ KAÇIRMA' HUSUMETİ BAŞLADI

İddiaya göre, Ali Ersoy (55) ile Erol Kılıçlı (55) arasında yaklaşık 2 yıl önce yaşanan kız kaçırma olayı nedeniyle husumet başladı. Husumetin, Ali Ersoy’un oğlu Yahya Ersoy’un, Kılıçlı'nın kızını kaçırmasının ardından ortaya çıktığı ileri sürüldü.

Saldırıda ölen Ömer Ersoy.

BABA İLE OĞLUNU TÜFEKLE VURDU

Ali Ersoy ile oğlu Ömer Ersoy (29), balya yüklü araçla mahallede seyir halindeyken Erol Kılıçlı'nın tüfekli saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu Ali Ersoy olay yerinde hayatını kaybetti.

Kız kaçırma husumetinde 2 kişiyi öldüren Erol Kılıçlı.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan oğlu Ömer Ersoy ise kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TÜFEKLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, saldırıyı gerçekleştiren Kılıçlı, olayda kullandığı değerlendirilen tüfekle birlikte gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek dün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheli Kılıçlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.