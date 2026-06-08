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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Baba ile oğlunu öldürmüştü! Çifte cinayetin nedeni belli oldu | Son dakika haberleri

        Baba ile oğlunu öldürmüştü! Çifte cinayetin nedeni belli oldu!

        Adana'nın Kozan ilçesinde, 55 yaşındaki Erol Kılıçlı, aynı yaştaki Ali Ersoy ile oğlu 29 yaşındaki Ömer Ersoy'u tüfekle vurarak öldürdü. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip tutuklanan Kılıçlı'nın, 2 yıl önce kızının kaçırılması nedeniyle cinayeti işlediği ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 11:00 Güncelleme:
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        Baba ile oğlunu öldürmüştü! Çifte cinayetin nedeni belli oldu!

        Adana'da kan donduran olay, 6 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerinde Kozan ilçesi Aydın Mahallesi’nde meydana geldi.

        Ali Ersoy, hayatını kaybetti.
        Ali Ersoy, hayatını kaybetti.

        'KIZ KAÇIRMA' HUSUMETİ BAŞLADI

        İddiaya göre, Ali Ersoy (55) ile Erol Kılıçlı (55) arasında yaklaşık 2 yıl önce yaşanan kız kaçırma olayı nedeniyle husumet başladı. Husumetin, Ali Ersoy’un oğlu Yahya Ersoy’un, Kılıçlı'nın kızını kaçırmasının ardından ortaya çıktığı ileri sürüldü.

        Saldırıda ölen Ömer Ersoy.
        Saldırıda ölen Ömer Ersoy.

        BABA İLE OĞLUNU TÜFEKLE VURDU

        Ali Ersoy ile oğlu Ömer Ersoy (29), balya yüklü araçla mahallede seyir halindeyken Erol Kılıçlı'nın tüfekli saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu Ali Ersoy olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kız kaçırma husumetinde 2 kişiyi öldüren Erol Kılıçlı.
        Kız kaçırma husumetinde 2 kişiyi öldüren Erol Kılıçlı.

        İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

        Ağır yaralanan oğlu Ömer Ersoy ise kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        TÜFEKLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

        Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, saldırıyı gerçekleştiren Kılıçlı, olayda kullandığı değerlendirilen tüfekle birlikte gözaltına alındı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek dün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheli Kılıçlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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