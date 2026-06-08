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        Lüks araç vurgununda mühendisler, trafik müşavirleri gözaltında!

        İstanbul'da lüks otomobiller üzerinden gerçekleştirilen milyonlarca liralık dolandırıcılık ağına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında oto tamircisi, trafik müşaviri ve mühendislerin de bulunduğu 6 şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin düzenlendiği operasyonda, incelemeleri devam eden 7 lüks otomobile el konuldu.

        Giriş: 08 Haziran 2026 - 10:59 Güncelleme:
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        Lüks araç vurgununda mühendisler, trafik müşavirleri gözaltında!

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir yürütülen soruşturma kapsamında 3 Haziran tarihinde Sarıyer, Kağıthane ve Şile ilçeleri ile Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde bulunan bir iş yeri ve iki depoya eş zamanlı operasyon düzenledi.

        ŞASİ NUMARALARINI DEĞİŞTİRİP PİYASAYA SÜRDÜLER

        Operasyon kapsamında yapılan baskınlarda, suç unsuru taşıyıp taşımadıkları yönünde incelemeleri süren 7 lüks otomobil muhafaza altına alındı. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan detaylar ise dikkat çekti.

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        Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, şüphelilerin yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen lüks araçların şasi numaralarını değiştirerek Türkiye’deki başka araçlara ait bilgilerle eşleştirdikleri belirlendi. Daha sonra bu araçların üçüncü kişilere satıldığı ve bu yöntemle nitelikli dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi.

        HURDA ARAÇLARLA MİLYONLUK VURGUN

        Soruşturmada, şüphelilerin ağır hasarlı, hacizli veya yakalamalı araçların şasi numaraları üzerinde de değişiklik yaptığı ortaya çıktı.

        Yapılan incelemelerde, bu araçların yeniden trafiğe çıkarılarak piyasaya sürüldüğü belirlendi. Polis ekipleri ayrıca, şasi numarası değiştirilen bazı araçlar hakkında sahte çalıntı ihbarları yapıldığını da tespit etti. Bu yöntemle sigorta şirketlerinin de dolandırıldığı ortaya çıktı.

        6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen operasyonlarda, organize şekilde hareket ederek change, sahtecilik ve dolandırıcılık faaliyetlerine karıştıkları belirlenen , aralarında oto tamircisi, trafik müşaviri ve mühendislerin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen lüks araçlarla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

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