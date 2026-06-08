Monaco Grand Prix yarışının ünlü seyircileri
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Monaco Grand Prix'i dün sona erdi. Yarışın Kim Kardashian, Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas gibi pek çok ünlü seyircisi vardı
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6'ncı yarışı Monaco Grand Prix'ini Mercedes pilotu Kimi Antonelli kazandı. 19 yaşındaki Antonelli, Monaco Grand Prix'ini kazanan en genç pilot olarak tarihe geçti.
Ferrari takımından İngiliz pilot Lewis Hamilton, liderden 6.271 saniye farkla ikinci oldu.
Amerikalı realite şov yıldızı Kim Kardashian, tribünlerden sevgilisi Lewis Hamilton'ın yarışını seyretti.
İkinci olarak yarışı bitiren pilot, kutlama yaparken, kendisini alkışlayan sevgilisi Kardashian'a podyumdan öpücük gönderdi.
Mercedes yarışçısı Andrea Kimi Antonelli ile Ferrari yarışçısı Lewis Hamilton birlikte hatıra fotoğrafı çekti.
Heyecanlı yarışın birbirinden ünlü seyircileri vardı.
Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas
Donald Trump Jr. ve eşi Bettina Anderson
Neal McDonough
Khloe Kardashian