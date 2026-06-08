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        Haberler Dünyadan Monaco Grand Prix yarışının ünlü seyircileri

        Monaco Grand Prix yarışının ünlü seyircileri

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Monaco Grand Prix'i dün sona erdi. Yarışın Kim Kardashian, Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas gibi pek çok ünlü seyircisi vardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 10:19 Güncelleme:
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        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6'ncı yarışı Monaco Grand Prix'ini Mercedes pilotu Kimi Antonelli kazandı. 19 yaşındaki Antonelli, Monaco Grand Prix'ini kazanan en genç pilot olarak tarihe geçti.

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        Ferrari takımından İngiliz pilot Lewis Hamilton, liderden 6.271 saniye farkla ikinci oldu.

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        Amerikalı realite şov yıldızı Kim Kardashian, tribünlerden sevgilisi Lewis Hamilton'ın yarışını seyretti.

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        İkinci olarak yarışı bitiren pilot, kutlama yaparken, kendisini alkışlayan sevgilisi Kardashian'a podyumdan öpücük gönderdi.

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        Mercedes yarışçısı Andrea Kimi Antonelli ile Ferrari yarışçısı Lewis Hamilton birlikte hatıra fotoğrafı çekti.

        Heyecanlı yarışın birbirinden ünlü seyircileri vardı.

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        Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas

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        Donald Trump Jr. ve eşi Bettina Anderson

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        Neal McDonough

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        Khloe Kardashian

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        Fransız model Laury Thilleman

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        Catherine Zeta-Jones

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        Kim Kardashian

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        #Monaco Grand Prix
        #formula 1
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        #kim kardashian
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