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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacağını söyledi | Son dakika haberleri

        CHP Aydın Milletvekili Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacağını söyledi

        CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin yarınki Grup Toplantısı'nda konuşacağını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 11:41 Güncelleme:
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        Kılıçdaroğlu yarın konuşacak
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        CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacağını belirtti.

        Yıldız, gazetecilerin soruları üzerine, Kılıçdaroğlu'nun partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda konuşup konuşmayacağına ilişkin "Tabii konuşacak." dedi.

        Kılıçdaroğlu'nun "kürsüye çağırılmayacağı" iddiasına yönelik Yıldız, "Öyle bir şey olmaz, merak etmeyin." ifadesini kullandı.

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