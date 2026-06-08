Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile kapısından döndü! İşte Antalya'da Torosların zirvesinde saklı o antik kent
Antalya denince akla ilk gelen deniz ve kalabalık plajlar oluyor. Ancak Torosların zirvesinde, bulutların arasında saklı öyle bir antik kent var ki; dünyayı dize getiren Büyük İskender bile kapısından geri dönmek zorunda kaldı. İşte, cihan imparatoruna geçit vermeyen o kadim kentin hikayesi.
Antalya merkezinden ayrılıp Güllük Dağı Milli Parkı’nın dik virajlarına doğru tırmanırken, Akdeniz’in o alışılmış sahil atmosferi yerini adım adım sarp bir dağ coğrafyasına bırakıyor. Bu zorlu tırmanışın sonunda, deniz seviyesinden 1050 metre yükseklikte, çam ormanları ve sarp kayalıkların arasında yükselen Termessos karşınıza çıkıyor.
Türkiye’nin en iyi korunmuş antik yerleşimleri arasında gösterilen bu kadim kent, popüler turizm rotalarının uzağında kalması sayesinde yoğun ziyaretçi baskısından ve modern yapılaşmadan büyük ölçüde korundu. Bugün milli park sınırları içinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Termessos, yüzyıllar boyunca aşılması güç konumuyla dikkat çekmeyi sürdürüyor.
BÜYÜK İSKENDER’İ DURDURAN KENT
M.Ö. 333 yılında Asya seferi sırasında Büyük İskender, Termessos’u ele geçirmek üzere rotasını kentin bulunduğu dağlık bölgeye çevirdi. Ancak karşısında kolay teslim olacak bir şehir yoktu. Kentin yerli halkı Solymler, sarp coğrafyanın sunduğu doğal avantajı güçlü bir savunma hattına dönüştürmüştü.
Rivayete göre bunun üzerine, “Bırakın kalsın, benim yolum uzun. Ordumu bu kartal yuvasının önünde kaybedemem” diyerek kuşatmayı sürdürmek yerine ilerleyişine devam etti. Böylece Termessos, Büyük İskender’in fethedemediği nadir kentlerden biri olarak tarihteki yerini aldı.
Antik çağın en önemli tarihçilerinden Arrianos’un aktardığına göre, Termessosluların sert direnişi ve kentin bir kartal yuvasını andıran stratejik konumu karşısında İskender, kuşatmanın uzun süreceğini ve ciddi kayıplara yol açabileceğini fark etti.
UÇURUMUN KENARINDAKİ TİYATRO
Termessos’u bugün ziyaret edenlerin en çok dikkatini çeken yapılardan biri, kentin simgesi haline gelen antik tiyatro. Sık ağaçların arasından geçip dik patikayı tırmandıktan sonra karşınıza çıkan bu devasa yapı, derin bir uçurumun hemen kıyısında yükseliyor.
Yaklaşık 4 bin seyirci kapasiteli tiyatroda oturup tam karşıdaki dağ silsilesini izlemek, antik çağ mimarisinin estetik anlayışını ve doğayla kurduğu bağı tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Modern dünyadan tamamen izole olan bu alan, bugün sadece rüzgarın uğultusuna ve kuş seslerine ev sahipliği yapıyor.
DAĞ BAŞINDA SU MÜHENDİSLİĞİ: DEV SARNIÇLAR
Bir kenti dağın zirvesine kurmanın en büyük zorluğu, hiç şüphesiz su ihtiyacını kesintisiz sağlamaktır. Termessoslular, bu hayati sorunu döneminin çok ötesinde bir mühendislik zekasıyla çözdü.
Kent genelinde, özellikle de agoranın (meydanın) hemen altında konumlanan devasa yer altı sarnıçları bulunuyor. Kayaların içine oyulan metrelerce derinlikteki bu yapılar, yağmur sularını depolayarak en zorlu kuşatma zamanlarında bile kentin su ihtiyacını eksiksiz karşılayabiliyordu.
Bugün üzerleri açık olan bu devasa sarnıçların yanından geçmek, antik çağ mühendisliğinin ulaştığı seviyeyi tüm görkemiyle ortaya koyuyor.
SADAKAT VE İHANETİN HİKAYESİ: ALCETAS’IN MEZARI
Nekropol alanına doğru ilerlerken karşınıza çıkan en hüzünlü yapılardan biri, savaşçı Alcetas’ın mezarıdır. Büyük İskender’in ölümünden sonra generalleri arasında patlak veren taht kavgalarının ortasında kalan komutan Alcetas, düşmanlarından kaçarak Termessoslulara sığınır. Kentin ileri gelenleri onu teslim etmeyi düşünse de, Termessos’un gençleri buna karşı çıkar. Rivayete göre gençler, “Bize sığınan birini asla teslim etmeyiz” diyerek Alcetas’ı savunur.
Ancak yaşlılar bir hileyle Alcetas’ı ele geçirmeye çalışınca, komutan teslim olmak yerine hayatına son vermeyi seçer. Bunun ardından Termessos’un gençleri, Alcetas’a duydukları saygının bir göstergesi olarak ona dağların içine oyulmuş, üzerinde atlı tasvirlerin bulunduğu görkemli bir anıt mezar inşa ederler. Bugün o mezar, antik çağın sadakat ve onur anlayışının simgelerinden biri olarak hâlâ ayakta duruyor.
ZAMANA KARŞI BOZULMAYAN HAFIZA
Termessos’un en büyük şansı, modern yollara ve dikey yapılaşmaya uzak kalması oldu. Kent, yüzyıllar içinde geçirdiği büyük depremlere rağmen özgün dokusunu büyük ölçüde koruyarak bugüne ulaştı. Ormanın içinde yürürken rastlayacağınız lahitler, sarmaşıkların ardına gizlenmiş agoralar ve surlar ziyaretçilerine zamansız bir keşif hissi sunuyor.
Bölgede herhangi bir işletme, kafe ya da hediyelik eşya dükkanı bulunmuyor. Bu yüzden kenti keşfetmek isteyenlerin yanına mutlaka su alması ve engebeli patikalar için trekkinge uygun bir ayakkabı tercih etmesi gerekiyor.
Müze Kart ile ziyaret edilebilen Termessos, Antalya’da sadece sahilde değil, tarihin en gururlu sayfalarında da yürümek isteyenleri bekliyor.