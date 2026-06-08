Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile kapısından döndü! İşte Antalya'da Torosların zirvesinde saklı o antik kent

DAĞ BAŞINDA SU MÜHENDİSLİĞİ: DEV SARNIÇLAR

Bir kenti dağın zirvesine kurmanın en büyük zorluğu, hiç şüphesiz su ihtiyacını kesintisiz sağlamaktır. Termessoslular, bu hayati sorunu döneminin çok ötesinde bir mühendislik zekasıyla çözdü.

Kent genelinde, özellikle de agoranın (meydanın) hemen altında konumlanan devasa yer altı sarnıçları bulunuyor. Kayaların içine oyulan metrelerce derinlikteki bu yapılar, yağmur sularını depolayarak en zorlu kuşatma zamanlarında bile kentin su ihtiyacını eksiksiz karşılayabiliyordu.

Bugün üzerleri açık olan bu devasa sarnıçların yanından geçmek, antik çağ mühendisliğinin ulaştığı seviyeyi tüm görkemiyle ortaya koyuyor.