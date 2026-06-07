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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan ilk açıklama: Kazanan Fenerbahçe'dir!

        Aziz Yıldırım'dan ilk açıklama: Kazanan Fenerbahçe'dir!

        Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda 17 bin 245 üyenin oyunu alarak başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli camiaya seslendi. Birlik-beraberlik mesajları veren Yıldırım, "Kazanan Fenerbahçe'dir. Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildir. Bugünden itibaren sayın Hakan Safi bey ve saydığımız tüm isimleri bir araya gelmeye davet ediyoruz. Fenerbahçe'nin birlik olmaya ihtiyacı var." dedi. Şampiyonluk ve transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Yıldırım, "Sözümüz söz: şampiyonluk. Gerekli takviyeler neyse, bu 15 gün içinde yapacağız. Sizlere borcumuzu 1 yıl içerisinde ödeyeceğiz" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 22:23 Güncelleme:
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        "Kazanan Fenerbahçe'dir!"

        Fenerbahçe'de 8 yıl aradan sonra başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, olağanüstü seçimli genel kurulun ardından statta kurulan kürsüye gelerek açıklamalarda bulundu.

        Sarı-lacivertli camiaya birlik-beraberlik mesajı veren Yıldırım, "Değerli Fenerbahçeli kardeşlerim ve yoldaşlarım. Camiamızda bir seçim yaptık ama kazanan Fenerbahçe'dir, Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildir. Bugünden itibaren Hakan Safi Bey ve büyüklerimiz, saydığımız tüm insanların bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Onları da tebrik ediyoruz. İnşallah bu stadyumda şampiyon oluruz. Biz birbimize küsmeyeceğiz, sarılacağız. Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Fenerbahçe camiası büyüktür, herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade etmeyeceğiz hep beraber." dedi.

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        "SİZLERE BORCUMUZU 1 YIL İÇERİSİNDE ÖDEYECEĞİZ"

        Transfer çalışmalarını da hızlı bir şekilde başlatacaklarını dile getiren Yıldırım, "Değerli insanların olduğu yönetim kurduk. Tecrübemle beraber çalışacağız. Sözümüz söz şampiyonluk! Gerekli takviyeleri 15 gün içinde yapacağız. Endişeniz olmasın. Size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan. Ödeyerek gideceğiz. 1 yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin." ifadelerini kullandı.

        "NİHAT ÖZDEMİR STADYUMU BÜYÜTMEK İÇİN ÇALIŞMALARI BAŞLATACAK"

        Satadyum yenileme çalışmalarına başlayacaklrını da belirten Yıldırım, "Nihat Bey ve arkadaşlar, bu stadyumu büyütmek için çalışmaları başlatacak. Finansal olarak kulübün değerini yükseltecek projeleri hayata geçireceğiz. Sonunda tek isteğim, beni bugün 17 bin küsür oyla, Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı minnettarım." dedi.

        Aziz Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

        "Yorulduk ama tatlı bir yorgunluk var hepimizde. Bundan dolayı fazla bir şeyler söylemek istemiyorum. Hepinize kalpten yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun. Sizi seviyoruz. Bu mücadeleyi hep beraber yapacağız. Kim varsa dışlanmış kalmayacak, hep beraber birlik beraberlik kuracağız. Sizi seviyorum."

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        Öte yandan Aziz Yıldırım, tribünlerde başlayan 'Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe' tezahüratına da eşlik etti.

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