Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, Bodrum'da aşk tazeledi

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; 2016 yılında hayatlarını birleştiren ve kızları Lalin’i 2020, Leyla’yı ise 2022 yılında kucaklarına alan ünlü oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

Bir düğün organizasyonu için Bodrum'a gelen çift, sabahın erken saatlerinde Gölköy'deki bir plajda denize girerek serinledi. Baş başa deniz keyfi yapan ikili, birbirlerini öperek romantik anlar yaşadı.

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Kobal’ın plajda kızlarıyla görüntülü konuşma yaptığı sırada, Kenan İmirzalıoğlu da eşinin yanına gelerek görüşmeye dahil oldu.

Yaklaşık 5 dakika süren telefon görüşmesinin ardından İmirzalıoğlu, kalabalık bir arkadaş grubuyla sohbete dalarken; Sinem Kobal ise güneşlenmeyi tercih etti. İki çocuk annesi Kobal, fit vücuduyla fit vücuduyla dikkat çekti.

Aynı organizasyon için mekanda bulunan Berrak Tüzünataç da denizin ve güneşin tadını çıkardı. Tüzünataç, arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdi.

Bir dönem Bozburun tatilinde baş başa görüntülenen ve haklarında aşk iddiaları ortaya atılan Berrak Tüzünataç ile Kenan İmirzalıoğlu, aynı organizasyonda bulunmalarına rağmen bu kez hiç yan yana gelmedi.