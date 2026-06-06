Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Objektife Takılanlar Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, Bodrum'da aşk tazeledi - Magazin haberleri

        Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, Bodrum'da aşk tazeledi

        Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Gölköy'de denizin keyfini çıkaran çift, baş başa vakit geçirirken romantik anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 22:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da aşk tazelediler

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; 2016 yılında hayatlarını birleştiren ve kızları Lalin’i 2020, Leyla’yı ise 2022 yılında kucaklarına alan ünlü oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

        Bir düğün organizasyonu için Bodrum'a gelen çift, sabahın erken saatlerinde Gölköy'deki bir plajda denize girerek serinledi. Baş başa deniz keyfi yapan ikili, birbirlerini öperek romantik anlar yaşadı.

        REKLAM

        Kobal’ın plajda kızlarıyla görüntülü konuşma yaptığı sırada, Kenan İmirzalıoğlu da eşinin yanına gelerek görüşmeye dahil oldu.

        Yaklaşık 5 dakika süren telefon görüşmesinin ardından İmirzalıoğlu, kalabalık bir arkadaş grubuyla sohbete dalarken; Sinem Kobal ise güneşlenmeyi tercih etti. İki çocuk annesi Kobal, fit vücuduyla fit vücuduyla dikkat çekti.

        Aynı organizasyon için mekanda bulunan Berrak Tüzünataç da denizin ve güneşin tadını çıkardı. Tüzünataç, arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdi.

        Bir dönem Bozburun tatilinde baş başa görüntülenen ve haklarında aşk iddiaları ortaya atılan Berrak Tüzünataç ile Kenan İmirzalıoğlu, aynı organizasyonda bulunmalarına rağmen bu kez hiç yan yana gelmedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bitlis'te keşfedilen çan çiçeği türü literatüre kazandırıldı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde keşfedilen çan çiçeği türü, Ege Üniversitesi ile Bitlis Eren Üniversitesi araştırmacılarının çalışmalarıyla bilim dünyasına kazandırıldı

        #Kenan İmirzalıoğlu
        #sinem kobal
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI | Aziz Yıldırım soruları yanıtlıyor
        CANLI | Aziz Yıldırım soruları yanıtlıyor
        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı
        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        İstanbul-Çanakkale arası 2 saat olacak
        İstanbul-Çanakkale arası 2 saat olacak
        Lübnanlı 2 subay ve 1 asker hayatını kaybetti
        Lübnanlı 2 subay ve 1 asker hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü tamamlandı!
        Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü tamamlandı!
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Dünyada bir ilk! Yapay zeka aşı tasarladı
        Dünyada bir ilk! Yapay zeka aşı tasarladı
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        "Beşiktaş'la hedeflerimiz örtüşüyor"
        "Beşiktaş'la hedeflerimiz örtüşüyor"
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!