Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, olağanüstü seçimli genel kurulda, üyelere seslendi.

Chobani Stadı'nda yapılan genel kurulda kürsüye gelen Hakan Safi, başkan adayı sıfatıyla hitap etmenin mutluluğu içinde olduğunu söyledi.

"SUAREZ, GREENWOOD VE MERİH İLE ANLAŞMA SAĞLADIK"

Başkan adaylığı kararını eylül ayında aldığını söyleyen Safi, "Çok sevdiğim Fenerbahçe için kendime hiçbir limit koymadım. Adaylık konusunda 1 dakika bile tereddüt etmedim. Avrupa'nın farklı kulüplerini ziyaret ettik, farklı futbol modellerini, kültürlerini inceledik. Çok önemli futbol adamlarıyla bir araya geldik. Bunlardan birisi de benim kıymetli arkadaşım Maldini. Milan'ın şampiyonluk hasretine son veren yapılanmanın mimarı olan Maldini ile hedeflerimizi belirledik. Fenerbahçe'nin istediği coşkulu futbolu sahaya nasıl yansıtacağını kararlaştırdık. Transfer temaslarımız haftalar öncesinde başladı. Şu ana kadar 3 oyuncuyla anlaşma sağladık. Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood ile anlaştık. Bitmedi dahası da geliyor. Değerli Fenerbahçeliler, ben ıslak imza olmadan konuşmam. Bu anlaşmaları da yaparken çok ince düşündük. Fenerbahçe'nin beklentilerini karşılayacak isimleri özenle seçtik. Ben verdiğim hiçbir sözden dönmem. Fenerbahçe'ye yakışan budur. Fenerbahçe'yi vasata alıştıranlardan, kadrosunu eksik bırakanlardan, transferde geç kalanlardan olmayacağız. 2 yöneticimiz burada yoklar, Londra'da bekliyorlar, ıslak imza olduğu zaman buraya gelecekler. Gelecek hafta mazbatayı alınca göreceksiniz açıkladığımız her isim sizlerin yanında olacak." ifadelerini kullandı.

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"HASRETİN 13 YILA ÇIKMAYACAĞININ SÖZÜNÜ VERİYORUZ"

Fenerbahçe'nin 12 yıldır şampiyonluk yaşamadığına dikkati çeken Safi, "Artık sabrınız kalmadı biliyorum. Seçildiğimiz takdirde bu hasretin 13 yıla çıkmayacağının sözünü veriyoruz. Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağız ve bu hedefimize kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz. Bana seçim kampanyası süresince en çok 'Yapı' meselesi soruldu. Fenerbahçe'nin tarihinde maalesef çalınan birçok şampiyonluk var. Biz teknik direktörümüzün, futbolcularımızın, taraftarlarımızın emeklerini bazen korumakta zorlandık. Rakiplerimiz adeta cirit attı, çünkü meydan boştu. Ben geçmişi konuşmayı seven birisi değilim. Olan oldu, geri dönme imkanımız yok. Temsil ettiğim gelecek daha önemli." açıklamasını yaptı.

"TARİHİN EN İYİ KADROSUNU KURACAĞIM"

Şampiyon olacak kadro kuracağının altını çizen Safi, "İlk olarak tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım. Saha içinde hiçbir bahaneye izin vermeyeceğim. Saha dışındaki engelleri de teker teker kaldıracağız." diye konuştu.

Rekabetin saha içinde eşitlenmesi gerektiğini vurgulayan Safi, "Yarın başkan seçtiğiniz takdirde fikstür ve hakem konuları sorun olmayacak. Benim olduğum yerde Fenerbahçe'nin çeyrek puanını almaya kimse cesaret edemeyecek. 1959 öncesindeki hakkımız olan şampiyonlukları da alacağız. Fenerbahçelileri böldüler, bu camia zayıfladı. Saha içinde ve dışında etkisiz kaldık. Buna izin veremeyiz. Bizi seçmeniz durumunda gelecek mayıs ayında nasıl bir kutlama yapılacağını tüm dünyaya göstereceğiz. Bugün Aziz Yıldırım'la seçimde rakibiz. 8 Haziran'da hepimiz çubuklu için mücadelemize devam edeceğiz. Bugün efsane başkanımızla rakibiz ancak gerçek rakibimizi unutmayalım. Ben unutmam. Hakem seminerlerine rakip takım adıyla katılan hakemleri, fikstüre ayar çekenleri, kutlamalarda bize küfreden teknik direktörleri, ilmek ilmek işleyerek yolumuza engel çıkaranları bu kardeşiniz unutmaz. Sizler de hafızanızı taze tutun, hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Seçildiğimde ne lobi, ne kirli yapı ne de kollanan rakipler olacak. Bizler imtiyaz değil eşit şartlarda mücadele istiyoruz. Buna da kimse engel olamayacak. Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyı bozarım." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin haklarını yedirmeyeceğini dile getiren Hakan Safi, şöyle konuştu:

"STADI 64 BİN 500 KAPASİTEYE ÇIKARACAĞIZ"

"Gençliğim, enerjim, servetim, Fenerbahçe'me feda olsun. Para pul umurumda değil. Çocuklarımla caddede kutlayacağım bir şampiyonluğa paha biçmem. Biz şampiyon olacağız. Fenerbahçe dönemi başlıyor ve bizi kimse durduramayacak. Yarın bir seçim yapmanız gerekecek. Geçmişle gelecek arasında kritik bir seçim. Fenerbahçe, geçmişin sorunlarında takılı mı kalacak yoksa geleceğin başarılarıyla mı coşacak? Artık 'O kadar enerjim yok.' diyen mi yoksa 'Ne pahasına olursa olsun, canla başla çalışacağım.' diyen mi? Bunu siz seçeceksiniz. '1 yıldız yeter.' diyen mi, yoksa 'Dünya yıldızlarını getirdim.' diyen mi? 1 seneyi daha rakibimizin şampiyonluğunu izleyerek geçiremeyiz. Bu büyük camianın kimseye borcu yok, burası kimsenin malı değil. Biz kibirli olmayacağız, tribünleri de kapatmayacağız. Kombine iptal edip, maça babasıyla gelen çocukları ağlatmayacağız. İşimiz sadece transfer değil. Stat projesini geçen sene biz geliştirdik. Stadı kendi yerinde 64 bin 500 kapasiteye çıkaracağız. Bunu da ilk sezonumuzda şampiyon olduktan sonra yapacağız. Stadın mayıs ayına yetişmesi mümkün değil."

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Fenerbahçe'nin yeni gelir kaynakları üretmesi gerektiğini söyleyen Hakan Safi, "Fenerbahçe tarihinde olmayan yeni araziler kazandırmamız lazım. 1 milyon metrekare araziyi kulübe kazandıracağız. Bu yönetimde herkese dokunmaya çalıştık. Aziz başkanımız 'Listelere bakın, öyle karar verin.'demiş. Bence de listelere bakın. Hepsi pırıl pırıl. Bizim listemizi ceketsiz gölge başkan oluşturmadı. 2011 yılından beri Türkiye'de şike yaşanmadı diyenleri affetmek isteyenleri unutmadık. Eylül ayında seçimi kaybettik ama benim desteğim bitmedi. Paraya ihtiyaç varken sırtımı dönenlerden olmadım. Fenerbahçe'mizin kimseye borcu yok, bizim Fenerbahçe'ye hizmet borcumuz var. Teveccüh gösterip başkan seçerseniz görevde olduğum her saniye sizlerin emrinde olacağım. Başkan olunca neler yapacağımı hayal edebilirsiniz. Biz şampiyon olacağız. Nasıl şampiyon yapacağımı da çok iyi biliyorum. Sizlere söz, kimse bize engel olamayacak." ifadelerini kullandı.