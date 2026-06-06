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        Haberler Magazin Ali Öner'den Zeynep Atılgan itirafı: Aşkı doğruladı - Magazin haberleri

        Ali Öner'den Zeynep Atılgan itirafı: Aşkı doğruladı

        Oyuncu Ali Öner, rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile aşk yaşadığını itiraf etti. Öner, ilişkisinin nişanlısı Livanur Aydın'dan ayrıldıktan sonra başladığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 12:53 Güncelleme:
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        Aşk itirafı

        Oyuncu Ali Öner, geçtiğimiz yıl ağustos ayında Livanur Aydın ile nişanlanmış, ancak çift bir süre sonra ilişkilerini sonlandırma kararı almıştı. Ayrılığın ardından Ali Öner’in, rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile birlikte olduğu yönünde iddialar sosyal medyada yer aldı.

        Ali Öner'in eski nişanlısı Livanur Aydın, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. Aydın, adının hâlâ bu konuyla anılmasından rahatsızlık duyduğunu belirtirken, ortaya atılan iddiaların kendi geçmiş gerçekliği olduğunu ifade etti. Aydın, "Sizin bugün emin olduğunuz şüpheler maalesef en başından beri benim gerçekliğimdi. Yaşananlarla ilgili bir şey söylemeye ihtiyaç yok, her şey zaten görünür ve anlaşılır durumda" dedi.

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        Bunun üzerine Ali Öner, Zeynep Atılgan ile birlikte olduğunu açıklayarak, ilişkisinin nişanlısı Livanur Aydın'dan ayrıldıktan sonra başladığını söyledi.

        Ali Öner, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Son birkaç gündür yazılanları okuyorum. İnsanın kendi hayatını kalabalığın içinde anlatması kolay değil. Hele konu, hayatınızda iz bırakmış ve değer verdiğiniz insanlar olunca daha da zor. Hayatıma girmiş kimsenin hatırını yok sayamam. Yaşanmışın bir hakkı, verilmiş emeğin bir değeri var. Bir şey bitince, geriye kalan her şey değersizleşmez. Hayatımda uzun süre yer etmiş bir beraberlik, Zeynep'le aramızda bir yakınlık başlamadan önce sona ermişti. Bunu kimseyi kırmak için değil, eksik kalan bir şeyi tamamlamak için söylüyorum. Zeynep'le aramızdaki duygu da sanıldığı gibi eskiye dayanan, saklanan bir şey değil. Aynı sette, aynı yorgunluğun ve aynı emeğin içinde birbirimizi zamanla tanıdık. Önce güven oldu. Sonra insanın adını hemen koyamadığı ama kalbinde yer açan bir yakınlık. Bizimki gürültüyle değil; zamanla, sessizce ve kendiliğinden oldu. Yaşadığımız şeyi kendi mahremiyetimizin içinde tutmaya çalıştık. Bugün kimsenin daha fazla üzülmesini istemem. Ne geçmişimde yeri olan insanın, ne bugün yanımda olan insanın, ne de sevenlerimizin. Hatır bilen, emeği unutmayan, elinden geldiğince doğru kalmaya çalışan biri olmaya çalıştım. Gerisini zamanın daha doğru anlatacağına inanıyorum. Tüm sevenlerimize sevgi ve saygıyla.

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