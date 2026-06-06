Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Axios: Witkoff ile Kushner, İran müzakerelerine hazırlık için nükleer uzmanlarıyla bir araya geldi | Dış Haberler

        Axios: Witkoff ile Kushner, İran müzakerelerine hazırlık için nükleer uzmanlarıyla bir araya geldi

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in, İran'la yürütülecek olası nükleer müzakerelere hazırlık kapsamında Tennessee eyaletinde nükleer uzmanlarıyla bir araya geldiği ileri sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 11:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İddia: Trump'ın ekibi İran müzakeresine hazırlanıyor

        Amerikan Axios platformuna konuşan iki ABD'li yetkiliye göre Witkoff ile Kushner, Tennessee'deki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nda uranyum işleme ve santrifüj teknolojileri konusunda uzman isimlerle görüştü.

        Yetkililer, olası nükleer müzakerelere hazırlık kapsamında yapılan görüşme sonucu İran ile ABD arasında ön anlaşmaya varılması durumunda müzakereleri desteklemek üzere yaklaşık 100 uzmandan oluşan ekibin kurulacağını iddia etti.

        Haberde ayrıca, Beyaz Saray'ın İran'la savaşı sona erdirecek ve kapsamlı nükleer müzakerelerin önünü açacak mutabakat zaptı üzerinde çalıştığı, olası görüşmelerin başlaması halinde teknik uzmanların sürece dahil edilmesinin planlandığı öne sürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bahçeli-Özel tokalaştı

        MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Özgür Özel, Koç Grubu'nun 100. yıl resepsiyonunda tokalaştı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Yargıtay noktayı koydu... Eşini sen öldürdün!
        Yargıtay noktayı koydu... Eşini sen öldürdün!
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Farklı olan dinozor hangisi?
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Önce abla sonra kardeş... 11 yıl sonra ağlatan kader!
        Önce abla sonra kardeş... 11 yıl sonra ağlatan kader!
        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı
        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı
        Evlat acısına 24 gün dayanabildi
        Evlat acısına 24 gün dayanabildi
        Nurgül Yeşilçay'ın tatil modu
        Nurgül Yeşilçay'ın tatil modu
        "İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız"
        "İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız"
        Batıda termometre yükseliyor... İç bölgelerde kuvvetli sağanak!
        Batıda termometre yükseliyor... İç bölgelerde kuvvetli sağanak!
        Görkem Duman tutuklandı
        Görkem Duman tutuklandı
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Polat Ailesi birbirine düştü
        Polat Ailesi birbirine düştü
        Bernardo Silva'dan G.Saray'a yeşil ışık!
        Bernardo Silva'dan G.Saray'a yeşil ışık!