Meteoroloji saat verdi! Batıda termometre yükseliyor... İç bölgelerde kuvvetli sağanak!
MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre tüm bölgelerimizde, iç kesimlerde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar, yurdun batı ve kuzey kesiminde normallerin 3-5 derece üzerinde seyrediyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve kuzeybatısı, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Diyarbakır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BATIDA SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığı yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
MGM'den alınan son dakika verilerine göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle:
ANKARA: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL: 28, Parçalı bulutlu
İZMİR: 32, Parçalı bulutlu
KOCAELİ: 31, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANAKKALE: 30, Parçalı bulutlu
EDİRNE: 33, Parçalı, yer yer çok bulutlu
A.KARAHİSAR: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ: 32, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA: 30, Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 30, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 26, Parçalı ve az bulutlu
BURDUR: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 27, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BARTIN: 31, Parçalı, yer yer çok bulutlu
BOLU: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu
AMASYA: 31, Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu
RİZE: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu
ERZURUM: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 20, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP: 31, Parçalı, az bulutlu
DİYARBAKIR: 34, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT: 31, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ŞANLIURFA: 34, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu