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        Meteoroloji saat verdi! Batıda termometre yükseliyor... İç bölgelerde kuvvetli sağanak!

        MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre tüm bölgelerimizde, iç kesimlerde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar, yurdun batı ve kuzey kesiminde normallerin 3-5 derece üzerinde seyrediyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

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        Habertürk
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 07:07 Güncelleme:
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        Batıda termometre yükseliyor... İç bölgelerde kuvvetli sağanak!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve kuzeybatısı, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Diyarbakır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

        BATIDA SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklığı yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        MGM'den alınan son dakika verilerine göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle:

        ANKARA: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL: 28, Parçalı bulutlu

        İZMİR: 32, Parçalı bulutlu

        KOCAELİ: 31, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ÇANAKKALE: 30, Parçalı bulutlu

        EDİRNE: 33, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        A.KARAHİSAR: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ: 32, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA: 30, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 30, Parçalı ve az bulutlu

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        ANTALYA: 26, Parçalı ve az bulutlu

        BURDUR: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY: 27, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        NEVŞEHİR: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BARTIN: 31, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        BOLU: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KASTAMONU: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu

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        ZONGULDAK: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        AMASYA: 31, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        SAMSUN: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        TRABZON: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        RİZE: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ERZURUM: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 20, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        GAZİANTEP: 31, Parçalı, az bulutlu

        DİYARBAKIR: 34, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        MARDİN: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİİRT: 31, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

        ŞANLIURFA: 34, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

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