Eksik günle kimler emekli olabilir?

BAĞ-KUR’LULAR KISMİ EMEKLİLİKTEN NASIL YARARLANABİLİR?

1967 doğumluyum. 4/b tescil tarihim 01.08.1994. 4/b toplam prim gün sayım 3630. Kısmi emeklilikten faydalanabilir miyim? (Süleyman H.)

SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

Sorunuza geçmeden önce kısmi emeklilik ile ilgili genel bilgi verelim. Kısmi emeklilik, prim günü normal emeklilik için yeterli olmayanlara, daha az prim günüyle ancak daha geç yaşta emekli olmak üzere sağlanan bir haktır.

Kısmi emeklilik koşulları sigorta başlangıç tarihine göre değişir. Bunları sırayla anlatalım.

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Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 öncesi olan SSK’lılar: 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim günü ve 50/55 yaş koşulunu 24/5/2002 – 23/5/2005 tarihleri arasında yerine getiren kadın 52, erkek 56 yaşında,

24/5/2005 – 23/5/2008 tarihleri arasında yerine getiren kadın 54, erkek 57 yaşında,

24/5/2008 – 23/5/2011 tarihleri arasında yerine getiren kadın 56, erkek 58 yaşında,

24/5/2011 tarihinden sonra yerine getiren kadın 58,

24/5/2011 – 23/5-2014 tarihleri arasında yerine getiren erkek 59 yaşında,

24/5/2014 tarihinden sonra yerine getiren erkek 60 yaşında kısmi emekli aylığı bağlatabilir.

Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 öncesi olan BAĞ-KUR’lular: 1 Ekim 1999 tarihi itibarıyla 5400 gün ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaş koşulunu tamamlamaya kalan süre;

2 - 4 yıl arasında olan kadın 51, erkek 56,

4 – 6 yıl arasında olan kadın 52, erkek 56,

6 – 8 yıl arasında olan kadın 53, erkek 57,

8 – 10 yıl arasında olan kadın 54, erkek 57,

10 yıldan fazla olan kadın 56, erkek 58 yaşında kısmi emekli olabilir.

Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 öncesi olan Emekli Sandığı iştirakçileri: On yıl (3600 gün) tam hizmet süresi ve 60 yaş.

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Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 (Dahil) – 30 Nisan 2008 (Hariç) tarihleri arasında olan SSK’lılar: 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayarak kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilir.

Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 (Dahil) – 30 Nisan 2008 (Hariç) tarihleri arasında olan BAĞ-KUR’lular: 5400 prim günü ile kadınlar 60, erkekler 62 yaşında kısmi emekli aylığı bağlatabilir.

Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 (Dahil) – 30 Nisan 2008 (Hariç) tarihleri arasında olan Emekli Sandığı iştirakçileri: 5400 prim günü ile 61 yaşında kısmi emekli olabilirler. Ancak, 8 Eylül 1999 tarihinde 50 ve üzeri yaşta olanlar 5400 gün yerine 3600 prim günü ile 61 yaşında emekli olabilirler.

Sigorta başlangıç tarihi 30 Nisan 2008 tarihinden sonra olan SSK (4/a), BAĞ-KUR (4/b) ve Emekli Sandığı (4/c) kapsamındaki tüm çalışanlar için kısmi emeklilik koşulu eşitlenmiştir. Bu kişiler 5400 prim gününü tamamladıkları tarihteki normal emeklilik yaşına 65 yaşı aşmamak şartıyla 3 yıl ilave edilmek suretiyle kısmi emekli aylığı bağlatabilirler. 5400 prim gününü 2035 yılı sonuna kadar tamamlayan kadınlar 61, erkekler 63 yaşında emekli olurlar. Bu tarihten sonraki her iki yılda bir emeklilik yaşı 1 yaş artırılır ancak hiçbir şekilde 65 yaşı aşamaz.

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Bu genel bilgiyi verdikten sonra sorunuza gelelim. Sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihinden önce olduğu için 15 yıl sigortalılık süresini ve 55 yaş koşulunu doldurmuşsunuz ancak henüz 5400 prim günü koşulunu yerine getirmemişsiniz. Prim gününü 5400’e tamamladığınız takdirde kısmi emekli aylığı bağlatabilirsiniz. Şu an için en düşük emekli aylığı 20.000 TL olarak uygulandığından, bu tutarda aylık alırsınız.

Kısmi emeklilikten faydalanabilmek için prim gününüzü 5400’e tamamlamalısınız. Askerlik borçlanması hakkınız var ise önce bu hakkınızı kullanın. Kalan günleri de isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek tamamlayabilirsiniz. 2026 yılında günlük prim tutarı askerlik borçlanmasında 495,45 TL, isteğe bağlı sigortada 363,33 TL’dir. Buna göre, eksik olan 1770 günün hepsini isteğe bağlı sigorta ile tamamlamak için 2026 yılının parasıyla 643.094 TL prim ödemeniz gerekir. Ödeyeceğiniz bu primi, şu an yürürlükteki en düşük emekli aylığı ile 32 ayda, yani 3 yıldan kısa sürede geri alırsınız. Daha erken emekli olmak için askerlik borçlanması yaparsanız borçlandığınız süre için ödemeniz gereken günlük prim tutarı yüzde 36 daha fazla olur.

YÜZ TANIMA SİSTEMİ İLE MESAİ TAKİBİ YAPILABİLİR Mİ?

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İş yerimize çalışanların verimliliğini takip etmek için kamera ile yüz tanıma sistemi kurmayı düşünüyorduk. Sizin haberinizi görünce merak ettim. Söz konusu KVKK kararı sadece detaylı biyometrik veriler için midir? Örneğin parmak izi veya retina gerçekten çok detaylı, ancak normal yüz tanıma da KVKK engeline mi takılıyor? Bu durumda sadece kartlı sistemleri mi kullanmak serbest oluyor? (Burak U.)

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), iş yerinde mesai takibi amacıyla biyometrik tanımlama sistemlerinin kullanılamayacağı yönünde ilke kararı aldı. Kararda, biyometrik tanımlama sistemlerine açıklık getirilirken “kişiye ait parmak izi, retina / iris verisi fizyolojik; yüz ve el geometrisi fiziksel; ses tınısı, imza dinamikleri ve klavye kullanım alışkanlıkları da davranışsal biyometrik veri olarak tanımlandı. Kararda ayrıca parantez içinde parmak izi, yüz tanıma, iris ve retina taraması sayılarak bunların biyometrik tanımlama sistemi olduğu vurgulandı. Karar, hiçbir biyometrik tanımlama sisteminin mesai takibi amacıyla kullanılamayacağını öngörüyor.

Kurul kararında mesai takibinin biyometrik tanımlama sistemleri yerine şifreli kart veya PIN tabanlı sistemler, geleneksel imza ve kağıt bazlı devam çizelgeleri, RFID/NFC kimlik kartları ya da denetçi gözetiminde elle giriş gibi alternatif yollar ile sağlanması gerektiği belirtildi.

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CEZAEVİNDEKİ SİGORTA EMEKLİLİĞE SAYILIR MI?

Açık cezaevinde yapılan sigorta emeklilik hesabına sayılıyor mu? Sayılmıyorsa burada yapılan sigorta girişini borçlanma yoluyla emeklilik hesabına saydırabilir miyiz? (Semih K.)

Ceza infaz kurumları ile tutukevlerindeki tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular 4/a kapsamında sigortalı sayılırlar. Ancak, bu sigorta onlara sadece iş kazası ve meslek hastalığı ile analık sigortası haklarından yararlanma imkanı sağlar. Emekliliklerine sayılmaz.

Cezaevindeki tesis ve atölyelerinde çalışanlar primini kendileri ödemek suretiyle isteğe bağlı sigorta yaptırabilirler. Bunun için 2026 yılı itibarıyla aylık 10.900 TL prim ödenmesi gerekir.

Diğer taraftan, sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan kişiler beraat ederlerse, tutuklulukta veya gözaltında geçen süreler için borçlanma yapabilirler.