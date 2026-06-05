Vincenzo Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Vincenzo Italiano için geri sayıma geçildi. Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın yerine göreve Vincenzo Italiano'yu getiriyor.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlamıştır."

İSTANBUL'A GELDİ!

Siyah-beyazlıların yeni hocası olacak İtalyan çalıştırıcı, saat 17.30 sıralarında Başkan Serdal Adalı ile birlikte özel uçakla İstanbul'a geldi.

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLERİ

Beşiktaş'a imza atmak için yola çıkan Vincenzo Italiano'nun ilk görüntüleri ortaya çıktı.

2 YILLIK ANLAŞMA

Tarafların 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve İtalyan teknik direktörün yıllık 4.5-5 milyon Euro bandında bir maaş alacağı öğrenildi.

BOLOGNA'DA TARİH YAZDI!

Pres gücü yüksek, tempolu ve hücum futbolu oynatmayı benimseyen İtaliano, Bologna ile 2024-2025 sezonunda finalde Milan'ı yenerek İtalya Kupası'nı kazanmış ve kulübüne 51 yıl sonra bu turnuvadaki ilk kupasını getirmişti. 48 yaşındaki çalıştırıcı, 2023 ve 2024 yıllarında Fiorentina'yı UEFA Konferans Ligi'nde finale taşıdı.