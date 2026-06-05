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        Ankara'yı sağanak vurdu! Bakanlık'tan 5 il için uyarı

        Ankara'da bazı ilçelerde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yenimahalle ilçesindeki İvedik Caddesi'ne açılan sokaklarda da etkili olan yağış sonrası yollarda su birikintileri oluştu, taşkınla birlikte sürüklenen taş ile molozlar görüntülendi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 18:56 Güncelleme:
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        Ankara'yı sağanak vurdu! Bakanlık'tan 5 il için uyarı

        Ankara'da bazı ilçelerde etkili olan sağanak ve dolu yaşamı etkiledi. Öğle saatlerinden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Su basan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı. Bazı ilçelerde de kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.

        Yağış nedeniyle vatandaşlar otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

        Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler biriken yağmur sularının tahliyesi için çalışma başlattı.

        İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SARI KODLU UYARI

        İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak Bilecik, Bursa, Kütahya, Eskişehir ve Ankara'nın bazı bölgelerinde bugün yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Bakanlık, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

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        İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgiler doğrultusunda bazı iller için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre bugün Bilecik il genelinde, Bursa’nın doğusunda, Kütahya’nın kuzeyinde ve Eskişehir’in batısında gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

        Paylaşımda ayrıca, Ankara’nın güney ve batı kesimlerinde de gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli şekilde etkili olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

        Bakanlık, beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulunarak, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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