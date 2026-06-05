Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ve yeğeni kavgada yaralandı! | Son dakika haberleri

        Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ve yeğeni kavgada yaralandı!

        Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana gelen kavgada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Kavgaya karışan taraflardan birinin Narin Güran cinayeti hükümlüsü Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ve yeğeni olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 15:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ve yeğeni kavgada yaralandı!

        Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı. Kavgaya karışan taraflardan birinin Narin Güran olayında tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi ve yeğenleri olduğu öğrenildi.

        İHA'nın haberine göre olay Sur ilçesi Yeşilvadi Mahallesi’nde meydana geldi. Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran olayında "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi ve yeğenleri ile bir grup arasından henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        REKLAM

        Tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3'ü çocuk 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

        Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre de Nevzat Bahtiyar'ın oğlunun da kavgaya karıştığı ama yaralanmadığı ve olayda silah kullanılmadığı öğrenildi. Olayda sadece silahın dipçiği ile saldırı gerçekleştiği ve yaralananların da Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ile yeğeni olduğu kaydedildi. Kavgada toplam 6 yaralı olduğu ve 4'ünün Kaya ailesinden olduğu ifade edildi. Ayrıca Bahtiyar ailesinden gençlerin iddiaya göre Kaya ailesinin çocuklarını berberde darp edince olayların yaşandığı da ifade edildi.

        Fotoğraflar: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Esenyurt'ta 15 yıl süren inşaat projesinde dolandırıcılık iddiası: 4 binden fazla mağdur var

        Esenyurt'ta bir gayrimenkul firması tarafından 2011'de temeli atılan 7 bloktan oluşan yaklaşık 5 bin dairelik konut projesinde iddiaya göre binlerce kişi mağdur oldu. Evlerini teslim alanlar ise, içi tamamlanmamış ve metrekaresi küçük dairelerle karşılaştı.(DHA)

        #Diyarbakır
        #Nevzat Bahtiyar
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ve yeğeni kavgada yaralandı!
        Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ve yeğeni kavgada yaralandı!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kazanın ardından motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
        Kazanın ardından motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Hollywood'u sarsan cinayet
        Hollywood'u sarsan cinayet
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        "Hoş geldin Şebo"
        "Hoş geldin Şebo"
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!