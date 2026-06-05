Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı. Kavgaya karışan taraflardan birinin Narin Güran olayında tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi ve yeğenleri olduğu öğrenildi.

İHA'nın haberine göre olay Sur ilçesi Yeşilvadi Mahallesi’nde meydana geldi. Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran olayında "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi ve yeğenleri ile bir grup arasından henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

REKLAM

Tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3'ü çocuk 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre de Nevzat Bahtiyar'ın oğlunun da kavgaya karıştığı ama yaralanmadığı ve olayda silah kullanılmadığı öğrenildi. Olayda sadece silahın dipçiği ile saldırı gerçekleştiği ve yaralananların da Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ile yeğeni olduğu kaydedildi. Kavgada toplam 6 yaralı olduğu ve 4'ünün Kaya ailesinden olduğu ifade edildi. Ayrıca Bahtiyar ailesinden gençlerin iddiaya göre Kaya ailesinin çocuklarını berberde darp edince olayların yaşandığı da ifade edildi.

Fotoğraflar: İHA