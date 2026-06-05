"Zelenskiy'le görüşmenin bir anlamı yok"
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kaleme aldığı açık mektubunda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hitap ederek görüşme çağrısında bulunmuştu. Vladimir Putin ise şu an Zelenskiy ile görüşmenin bir anlamı olmadığını dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Putin, Zelenskiy'nin görüşme talebinde bulunduğunu ancak görüşmenin bir anlamı olmadığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı, kalıcı barış anlaşmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Ukrayna saldırılarına değinen Putin, "Altyapıya yönelik saldırıları Rusya'ya belli ölçüde zarar veriyor. Bu tek bir anlama geliyor: Hava savunma sistemleri güçlendirilmelidir." ifadelerini kullandı.
Putin, Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımların, uygulayanlara zarar vereceğini belirtirken, "Onlar, 300 milyar dolarlık varlığımızı dondurdu ancak rezervlerimiz 500 milyar doları geçti." dedi.
Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna'nın ABD'den silah talep ettiğini ancak ABD'yi garantör ülke olarak kabul etmediğini dile getirdi.
Öte yandan, ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle dalgalanan petrol fiyatlarına değinen Putin, "Petrol fiyatlarının istikrarlı ve dengeli olmasını istiyoruz." diye konuştu.
*Fotoğraf: AA, temsilidir