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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Bernardo Silva'dan Galatasaray'a yeşil ışık: Anlaşmaya sıcak bakıyorum!

        Bernardo Silva'dan Galatasaray'a yeşil ışık: Anlaşmaya sıcak bakıyorum!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Bernardo Silva, Galatasaray'ın transferde ilgisine sıcak baktığını ifade etti.

        Giriş: 05 Haziran 2026 - 12:01 Güncelleme:
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        Manchester City ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini elinde bulunduran Bernardo Silva'nın yeni sezon seçenekleri arasında en iddialı takımlardan birisi Galatasaray...

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        Tatilini Türkiye'de yapan ve ardından Portekiz Milli Takımı'nın kampına katılan Silva, Galatasaray'ın ilgisine sıcak baktığını söyledi.

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        "G.SARAY'A SICAK BAKIYORUM"

        Bernardo Silva'nın yakın çevresine, "Galatasaray ile anlaşmaya sıcak bakıyorum. Aramızda bir ön görüşme gerçekleşti. Kararımı Dünya Kupası sonrası vereceğim ama Galatasaray ihtimali hiç de az değil" dediği öğrenildi.

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        Avrupa'nın çeşitli liglerinden büyük takımların ilgisinin bulunduğu Bernardo Silva, kararını Dünya Kupası'nın ardından verecek.

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        Geçtiğimiz sezon Man. City'de 53 maça çıkan Portekizli yıldız, 3 gol - 5 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 854 dakika sahada kaldı.

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