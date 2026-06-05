Bernardo Silva'dan Galatasaray'a yeşil ışık: Anlaşmaya sıcak bakıyorum!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Bernardo Silva, Galatasaray'ın transferde ilgisine sıcak baktığını ifade etti.
Giriş: 05 Haziran 2026 - 12:01 Güncelleme:
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Manchester City ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini elinde bulunduran Bernardo Silva'nın yeni sezon seçenekleri arasında en iddialı takımlardan birisi Galatasaray...
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Tatilini Türkiye'de yapan ve ardından Portekiz Milli Takımı'nın kampına katılan Silva, Galatasaray'ın ilgisine sıcak baktığını söyledi.
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"G.SARAY'A SICAK BAKIYORUM"
Bernardo Silva'nın yakın çevresine, "Galatasaray ile anlaşmaya sıcak bakıyorum. Aramızda bir ön görüşme gerçekleşti. Kararımı Dünya Kupası sonrası vereceğim ama Galatasaray ihtimali hiç de az değil" dediği öğrenildi.