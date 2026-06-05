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        Haberler Gündem Güvenlik SON DAKİKA: 24 ilde bahis operasyonu! 80 gözaltı - Son dakika haberi

        24 ilde bahis operasyonu! 80 gözaltı

        İstanbul merkezli 24 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinden elde edilen 192 milyar liralık kara para trafiğini yöneten ve bunu kripto varlıklar üzerinden aklamakla suçlanan İ.Ö.Ö. liderliğindeki suç ağı çökertildi. MASAK raporlarından yola çıkılarak yapılan dev operasyonda 80 şüpheli gözaltına alınırken, 11 şirket, 45 araç, 16 konut ve 11 tarla/arsa olmak üzere yaklaşık 350 milyon lira değerindeki toplam 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına bloke edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 08:33 Güncelleme:
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        24 ilde bahis operasyonu! 80 gözaltı

        İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 350 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulurken, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları da bloke edildi.

        İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) yaptığı tespitlerde, şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından koordine edilen suç ağının, önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalar ve yasal ile yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde ettiği belirlendi.

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        Elde edilen gelirlerin kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edilerek kullanıcıları tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığı ortaya çıktı.

        Yapılan incelemelerde, suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren kişilerin de yer aldığı, gerçekleştirilen işlemlerin toplam hacminin 192 milyar liraya ulaştığı belirlendi.

        Soruşturma kapsamında bu sabah İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        Operasyon kapsamında 11 şirkete, 45 araca, 16 konuta ve 11 tarla ile arsaya olmak üzere yaklaşık 350 milyon lira değerindeki toplam 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu. Ayrıca şüphelilere ait banka hesapları ile kripto varlık hesaplarına bloke işlemi uygulandı.

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