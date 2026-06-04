Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Bodrum'da vefat eden Reha Muhtar'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul'a getirildi.

Muhtar için bugün İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Ailesi, yakınları, dostları ve basın camiasından çok sayıda ismin katıldığı törende, Reha Muhtar için dualar edildi.

Sevenleri, uzun yıllar gazetecilik ve televizyonculuk alanında önemli çalışmalara imza atan Muhtar'a son görevlerini yerine getirdi.

BİR DÖNEME DAMGA VURMUŞTU

Meslek hayatı boyunca televizyon haberciliği ve gazetecilik alanında önemli izler bırakan Reha Muhtar, kendine özgü sunum tarzı ve ekran performansıyla uzun yıllar kamuoyunun yakından tanıdığı isimler arasında yer aldı. Muhtar'ın vefatı, medya dünyasında derin bir boşluk bıraktı.

BABAYA SON GÖREV

Reha Muhtar'ın çocukları Ayşe Nazlı, Poyraz ve Mina Deniz, babalarının tabutunun başında oldukça üzgün oldukları gözlendi.

YENİKÖY'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Reha Muhtar'ın naaşı, Sarıyer'in Yeniköy semtinde bulunan mezarlıkta toprağa verilmek üzere yola çıktı.