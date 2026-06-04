Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
Yozgat'ta, 15 yaşındaki Mehmet Akkaya, ailesiyle pikniğe gitti. Pikniğin ardından rahatsızlanan çocuğun yatağında, ölü bir kene bulununca Ankara'ya sevk edilen Akkaya, kene tutunmasına bağlı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Akkaya, bulaş riskine karşı tedbir alınarak toprağa verildi
Giriş: 04 Haziran 2026 - 15:33 Güncelleme:
Yozgat'ta edinilen bilgilere göre, Sorgun ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Mehmet Akkaya, ailesiyle gittiği piknik sonrası rahatsızlandı.
YATAĞINDA ÖLÜ KENE BULUNDU
Ailesi yüksek ateş şikayetiyle Sorgun Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Yatağında ölü bir kene bulununca KKKA şüphesi ile Ankara’ya sevk edilen Mehmet Akkaya, burada kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
BULAŞ RİSKİNE KARŞI ÖNLEM
Mehmet Akkaya’nın cenazesi, Akdağmadeni ilçesi şehir mezarlığında bulaş riskine karşı alınan tedbirlerle toprağa verildi.
Akkaya'nın ailesi ve akrabaları gözyaşlarına boğuldu.
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