CHP'lilerin dosyası Ankara'da

CHP Lideri Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası yetkisizlik kararı verilerek Ankara’ya gönderildi.

Başsavcılık açıklamasına göre, soruşturma dosyasında elde edilen bulgular kapsamında CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Özkan Yalım'dan farklı tarihlerde "siyasi rüşvet" olarak değerlendirilen maddi menfaat talep ettiği ve söz konusu taleplerin karşılandığı yönündeki iddialar incelendi. İddialara ilişkin alınan beyanlar, HTS ve baz kayıtları ile mesajlaşma tutanaklarının değerlendirilmesi sonucunda, Özel hakkında "rüşvet almak" suçundan fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikte iddiaların bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin iddialar da soruşturma kapsamında değerlendirildi. Başsavcılık, kurultay sürecinde delegelerin iradesini etkilemeye ve kurultaya hile karıştırmaya yönelik eylemlerin tespit edildiği yönündeki iddialar nedeniyle CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın koordinasyonunda hareket edildiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğunu kaydetti.

Ayrıca CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın da söz konusu eylemlere iştirak ettiklerine yönelik iddiaların dosyada yer aldığı ifade edildi.

Başsavcılık, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet suçuna ilişkin olarak tefrik edilen dosya bakımından yetkisizlik kararı verildiğini ve dosyanın 4 Haziran 2026 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verildiğini açıkladı.