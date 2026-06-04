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        Haberler Magazin Emel Sayın: Üç aylık bir ilaç tedavisi alacağım - Magazin haberleri

        Emel Sayın: Üç aylık bir ilaç tedavisi alacağım

        Vertigo rahatsızlığı nedeniyle konserlerini erteleyen usta sanatçı Emel Sayın, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sanatçı, "Yıllardır vertigo rahatsızlığım var. Doktorum bu konseri ertelememde fayda olduğunu söyledi. Üç aylık bir ilaç tedavisi alacağım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 22:40 Güncelleme:
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        "Üç aylık bir ilaç tedavisi alacağım"

        Emel Sayın, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla hayranlarını endişelendirmişti. Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık sorunları nedeniyle 14 Haziran Bursa Açıkhava ve 17 Haziran İstanbul Harbiye Açıkhava konserlerinin ileri bir tarihe alındığını duyurmuştu.

        Uzun zamandır vertigo hastalığıyla mücadele eden Emel Sayın, yeni bir açıklama yaparak sevenlerini sağlık durumu hakkında bilgilendirdi. Sanatçı, 3 aylık bir ilaç tedavisi alacağını ve ilerleyen günlerde konserlerini gerçekleştireceğini de açıkladı.

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        "DOKTORUM BUNUN BİRAZ RİSKLİ OLABİLECEĞİNİ BELİRTTİ"

        80 yaşındaki sanatçı, "Biliyorum, son iki gündür sizleri endişelendirdim, belki de üzdüm. Bunun için hepinizden özür diliyorum. Elimde olmayan nedenlerle oldu. Vertigo diye bir kulak rahatsızlığı var; bu bende yıllardır vardı ama çok hafif seyrediyordu, onunla baş edebiliyordum. Ancak son günlerde biraz fazla baş dönmeleri başladı. Bunun için doktoruma gittim. Uzun tetkikler ve yeniden yapılan muayenelerden sonra doktorum bu konseri ertelememde fayda olduğunu söyledi. Sendeleme, Allah korusun düşme gibi durumlar olabileceğini, bunun biraz riskli yaratabileceğini belirtti. Tabii ki doktorumu dinleyerek konserleri ertelemek mecburiyetinde kaldık" dedi.

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        "ÜÇ AYLIK BİR İLAÇ TEDAVİSİ ALACAĞIM"

        Açıklamalarına devam eden Sayın, "Üç aylık bir ilaç tedavisi alacağım. Her şey düzelecek, doktorum da öyle söylüyor. İnşallah Allah hiçbirimize başka sıkıntılar vermez. Bu konser için aylardır çok çalıştık, hazırlanıyoruz. Çok önem veriyorum, farklı bir konser olacak. Yeniden yapacağız, bir araya geleceğiz ve bu konserimizi yine inşallah gerçekleştireceğiz. Verdiğim rahatsızlık için tekrar özür diliyorum. Güzel günlerimizde beraber olmak ümidiyle... Paylaşımlar da yapacağım, yine hep bir arada olacağız" ifadelerini kullandı.

        VERTİGO NEDİR?

        Vertigo, kişinin kendisini ya da çevresinde gördüklerini dönüyor ya da hareket ediyor gibi algıladığı histir. Bu durum, günlük yaşamı önemli ölçüde etkileyen baş dönmesi ve denge kaybına yol açar. Vertigonun şiddetine göre, sıklıkla mide bulantısı, terleme ve kusma gibi ikincil belirtiler de görülebilir. Genellikle iç kulakta yaşanan sorunlar (örneğin labirentit), migren, beyin veya duyusal sinirlerdeki rahatsızlıklar neden olabilir.

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        #emel sayın
        #vertigo
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