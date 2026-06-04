Sidny Cabral resmen Trabzonspor'da!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Sidny Lopes Cabral'da mutlu sona ulaştı...

7 MİLYON EURO ÖDENDİ

Bordo-mavililer Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Sidny Lopes Cabral'ın, Kulübümüze kesin transferi konusunda Benfica Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Benfica Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 7.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir." denildi.

5 YILLIK İMZA

Trabzonspor, 23 yaşındaki sol bekle 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Sidny Lopes Cabral ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.