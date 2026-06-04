Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Trabzonspor Sidny Cabral resmen Trabzonspor'da!

        Sidny Cabral resmen Trabzonspor'da!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Benfica'dan Sidny Lopes Cabral'ı renklerine bağladığını ve oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 21:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sidny Cabral resmen Trabzonspor'da!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Sidny Lopes Cabral'da mutlu sona ulaştı...

        7 MİLYON EURO ÖDENDİ

        Bordo-mavililer Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Sidny Lopes Cabral'ın, Kulübümüze kesin transferi konusunda Benfica Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Benfica Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 7.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir." denildi.

        5 YILLIK İMZA

        Trabzonspor, 23 yaşındaki sol bekle 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Sidny Lopes Cabral ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Esenyurt'ta 15 yıl süren inşaat projesinde dolandırıcılık iddiası: 4 binden fazla mağdur var

        Esenyurt'ta bir gayrimenkul firması tarafından 2011'de temeli atılan 7 bloktan oluşan yaklaşık 5 bin dairelik konut projesinde iddiaya göre binlerce kişi mağdur oldu. Evlerini teslim alanlar ise, içi tamamlanmamış ve metrekaresi küçük dairelerle karşılaştı.(DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Örnek daire görüntülendi
        Örnek daire görüntülendi
        Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Sigortalılık oranı 10 yılın zirvesinde
        Sigortalılık oranı 10 yılın zirvesinde
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Köyünde konser verdi
        Köyünde konser verdi
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret