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        Haberler Keşfet Türkiye’nin il olmaya aday ilçeleri gündemde! Hangi ilçeler listede? İşte il olmaya en yakın 24 ilçe

        İl olmaya en yakın ilçeler gündemde! Nüfusları birçok ili geride bıraktı: İşte il olmaya aday 24 ilçe

        Türkiye'de il sayısının artırılmasına yönelik beklentiler sürerken, il olmaya en yakın 24 ilçe belli oldu. Nüfus, konum, ekonomik gelişmişlik ve ulaşım altyapısı gibi kriterleri karşılayan bu ilçeler, il olma potansiyeli en yüksek yerleşimler arasında gösteriliyor. İşte il olması beklenen 24 ilçe...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 07:36 Güncelleme:
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        1

        Türkiye’de il sayısının 82’ye çıkarılması yönündeki beklentiler sürüyor. Bu nedenle “il olmaya aday ilçeler” zaman zaman gündeme geliyor. Yapılan değerlendirmelerde, il statüsü kazanma potansiyeli taşıyan bazı ilçeler öne çıkıyor. Peki bir ilçenin il olabilmesi için hangi unsurlar dikkate alınıyor? İşte değerlendirmelerde öne çıkan ölçütler ve il olmaya aday gösterilen ilçeler...

        2

        İL OLMAK İÇİN HANGİ KRİTERLERE BAKILIYOR?

        İl olmaya aday ilçeler değerlendirilirken çeşitli ölçütler ön plana çıkıyor. Nüfus büyüklüğü, il merkezine uzaklık, şehirleşme düzeyi, ulaşım olanakları, ekonomik çeşitlilik, eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmişliği ile sosyal ve kültürel altyapı bu değerlendirmelerde öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor.

        Ayrıca ilçenin bulunduğu bölgede ticaret, sanayi, turizm veya tarım açısından merkez konumunda olması ve çevresindeki yerleşimlere hizmet sunabilecek kapasiteye sahip olması da dikkate alınan faktörler arasında gösteriliyor.

        Bu nedenle yüksek nüfuslu, ekonomik açıdan güçlü ve bölgesel etki alanı geniş ilçeler il olmaya en yakın yerleşimler arasında öne çıkıyor.

        3

        İŞTE İL OLMAYA ADAY İLÇELER LİSTESİ

        Yapılan değerlendirmelerde, Türkiye'nin farklı bölgelerinden 24 ilçe il olmaya aday yerleşimler arasında gösteriliyor.

        İşte değerlendirmelerde öne çıkan 24 ilçe ve güncel nüfusları şöyle:

        4

        YÜKSEKOVA (HAKKARİ) – 121.314

        5

        MİDYAT (MARDİN) – 125.791

        6

        POLATLI (ANKARA) – 131.894

        7

        ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) – 132.036

        8

        KAHTA (ADIYAMAN) – 136.769

        9

        KOZAN (ADANA) – 132.572

        10

        ÜNYE (ORDU) – 135.914

        11

        ERGANİ (DİYARBAKIR) – 141.098

        12

        EREĞLİ (KONYA) – 158.010

        13

        LÜLEBURGAZ (KIRKLARELİ) – 157.136

        14

        NAZİLLİ (AYDIN) – 162.156

        15

        CİZRE (ŞIRNAK) – 166.290

        16

        BANDIRMA (BALIKESİR) – 169.476

        17

        ERCİŞ (VAN) – 170.209

        18

        EREĞLİ (ZONGULDAK) – 173.000

        19

        EDREMİT (BALIKESİR) – 176.251

        20

        FETHİYE (MUĞLA) – 187.332

        21

        İSKENDERUN (HATAY) – 228.149

        22

        MANAVGAT (ANTALYA) – 266.480

        23

        SİVEREK (ŞANLIURFA) – 277.399

        24

        İNEGÖL (BURSA) – 306.004

        25

        ÇORLU (TEKİRDAĞ) – 306.939

        26

        TARSUS (MERSİN) – 358.510

        27

        ALANYA (ANTALYA) – 371.547

        28

        BAZI İLLERDEN DAHA BÜYÜK NÜFUSA SAHİPLER

        Listede yer alan ilçelerin önemli bir bölümü nüfus bakımından Türkiye'deki bazı illeri geride bırakıyor. Özellikle Alanya, Tarsus, Çorlu ve İnegöl gibi ilçeler hem ekonomik büyüklükleri hem de nüfus yoğunluklarıyla dikkat çekiyor.

        Turizm, sanayi, tarım ve ticaret alanlarında güçlü bir yapıya sahip olan bu ilçeler, çevre yerleşimler için de birer cazibe merkezi konumunda bulunuyor. Bu durum, il olma yönündeki beklentilerin canlı kalmasına neden oluyor.

        29

        İSTANBUL İLÇELERİ BU LİSTEDE NEDEN YER ALMIYOR?

        Nüfus bakımından Türkiye'deki birçok ili geride bırakan Esenyurt, Küçükçekmece ve Pendik gibi İstanbul ilçelerinin il olmaya aday ilçeler listesinde yer almaması dikkat çekiyor. Bunun nedeni, il statüsüne ilişkin değerlendirmelerde nüfusun tek başına belirleyici olmaması.

        Anayasa'nın 126. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'na göre idari yapılanmada coğrafi durum, ekonomik koşullar ve kamu hizmetlerinin gerekleri de dikkate alınıyor. Öte yandan İstanbul, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında ulaşım, altyapı ve çevre yönetimi gibi hizmetlerin bütüncül şekilde yürütüldüğü bir büyükşehir modeliyle yönetiliyor. Bu nedenle yüksek nüfuslarına rağmen İstanbul ilçeleri, kamuoyunda zaman zaman gündeme gelen il olmaya aday ilçe listelerinde genellikle yer almıyor.

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        İL STATÜSÜ İÇİN YASAL DÜZENLEME ŞART

        5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'na göre, yeni bir ilin kurulması veya bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kanun çıkarması gerekiyor. Bu nedenle nüfus, ekonomik gelişmişlik ve ulaşım altyapısı gibi kriterler yalnızca ilçelerin il olma potansiyelini ortaya koyuyor. Nihai karar ise yasal düzenleme sürecinin tamamlanmasının ardından veriliyor. Bu kapsamda, adı geçen ilçeler için şu an itibarıyla alınmış herhangi bir resmi karar bulunmuyor.

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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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