İL OLMAK İÇİN HANGİ KRİTERLERE BAKILIYOR?

İl olmaya aday ilçeler değerlendirilirken çeşitli ölçütler ön plana çıkıyor. Nüfus büyüklüğü, il merkezine uzaklık, şehirleşme düzeyi, ulaşım olanakları, ekonomik çeşitlilik, eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmişliği ile sosyal ve kültürel altyapı bu değerlendirmelerde öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor.

Ayrıca ilçenin bulunduğu bölgede ticaret, sanayi, turizm veya tarım açısından merkez konumunda olması ve çevresindeki yerleşimlere hizmet sunabilecek kapasiteye sahip olması da dikkate alınan faktörler arasında gösteriliyor.

Bu nedenle yüksek nüfuslu, ekonomik açıdan güçlü ve bölgesel etki alanı geniş ilçeler il olmaya en yakın yerleşimler arasında öne çıkıyor.