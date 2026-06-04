Genel müdürden 444 milyonluk mutlu son

Borsa İstanbul'da bir yandan ABD-İran savaşı bir yandan iç siyasi gelişmelerle boğuşup ayakta kalmaya çalışırken yatırımcıların canını bunlardan fazla konkordato ilan eden şirketler sıkıyor. Konkordato, borçlarını vadesinde ödeyemeyen veya ödeyememe riski taşıyan borçluların, mahkeme denetimi altında alacaklılarıyla anlaşarak borçlarını yeniden yapılandırmasını ve bu sayede iflas etmekten kurtulmalarını sağlayan hukuki bir süreç.

Borsa şirketlerinin konkordato ilan etmesi ise ilanın öncesi de haberların sızması ile hisselerin çakılması dolayısıyla küçük yatırımcının büyük zarar görmesi demek. Borsada işlem gören şirketlerden 2 yıl öncesinin yıldız şirketlerinden Kontrolmatik'in konkordato ilanının ardından 2021'de halka açılan Türk İlaç önceki gün aynı yola başvurdu. Doğal olarak bu şirketin hissesi de ilandan önce çakıldı. Şirket hisseleri son 1 yılda yüzde 88 düşerek 20 liradan 2,5 liraya indi. Şirket, diğer zor duruma düşen şirketlerin de bulunduğu yakın izleme pazarına alındı.

Türk İlaç'ın son bilançosundaki ortaklık yapısı

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BU SATIŞLAR NEDEN?

Türk İlaç'ta önemli bir gelişme ise konkordato ilanından 22 gün önce şirketin sahibinin oğlu olan Genel Müdür Yunus Emre Battal'ın kendisinde bulunan ve şirketin yüzde 11,59'una denk gelen hisselerini 444 milyon liraya satıp çıkmış olması. Bu işlem ile Yunus Emre Battal'ın şirkette hiç payı da kalmamış. Böylece şirkette hakim ortağın payı da baba ve oğul bir da holding şirketi ile birlikte yüzde 37 civarındayken yüzde 26'ya düştü. Şirkette bir başka ilginç gelişme de Pordüs Portföy'ün hareketleri. 14 Mayıs 2026'da bu portföy yönetim şirketi 25 milyon liralık yaklaşık 75-80 milyon liralık satış yaparak şirketteki payının yüzde 12'den yüzde 9.5'e inmesini sağlamış.

Genel Müdür Yunus Emre Battal'ın hisse satışına ilişkin duyuru

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İNSİDER TRADİNG Mİ?

Peki Türk İlaç'ta hakkındaki tüm bilgilere sahip şirket yönetim kurulu başkanının oğlu ve genel müdürün bu satışı normal mi? Uzmanlar genel müdür olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 106'ıncı maddesinin Yunus Emre Battal için işletilebileceğini ifade ediyor.

Bilgi suistimali suçu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 106. maddesinde düzenlenmiş durumda. Buna göre; doğrudan veya dolaylı şekilde sermaye piyasası araçları ya da ihraççılar hakkında, ilgili sermaye piyasası araçlarının fiyatları, değerleri ya da yatırımcıların kararlarını etkileyecek nitelikteki ve henüz kamuya duyurulmamış bilgilere dayalı olarak ilgili sermaye piyasası araçları için alım veya satım emri veren ya da vermiş olduğu emri değiştiren veya iptal eden ve bu şekilde kendisi veya bir başkasına menfaat temin eden; ihraççıların ya da bunların bağlı veya hakim ortaklıklarının yöneticileri, ihraççılar ya da bunların bağlı veya hakim ortaklıklarında pay sahibi olmaları sebebi ile bu bilgilere sahip olan kişiler; iş, meslek ve görevlerinin icrası nedeni ile bu bilgilere sahip olan kişiler, bu bilgileri suç işlemek suretiyle elde eden kişiler, sahip oldukları bilginin SPK 106. maddesinde açıklanan nitelikte olduğunu bilen ya da ispat edilmesi halinde bilmesi gereken kişiler, “üç yıldan” “beş yıla kadar” hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

Pardus Portföy'ün hisse satış açıklaması

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İŞTE O KONKORDATO İLANI:

Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş., Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin şirket hakkında verdiği konkordato kararını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) şöyle bildirmişti:

"Dönem itibari ile içinde bulunduğumuz zorlu ortamdan kaynaklı krediye ulaşmada yaşanan zorluklar, yüksek faiz sebebi ile şirketimizin yaşadığı finansal sıkışıklık, nakit akış dengesinin bozulması ve finansman maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle; Kredi geri ödemelerine ilişkin olarak 14.05.2026'da başlayan ve işbu kamu platformunu aydınlatma bildiriminin yapıldığı tarih itibarıyla henüz kapatılamamış olan kredi gecikme kayıtları, 20.05.2026 tarihinde oluşan ve işbu duyurunun yapıldığı tarihe kadar oluşan ve henüz düzeltilememiş olan karşılıksız çek kayıtları, kısa vadede yoğunlaşan yüksek tutarlı çek ödeme yükümlülüğümüzün bulunması, 2026 ilk çeyrek sonu itibarıyla dönem karı elde etmiş olmamıza rağmen, 2025 yıl sonunda oluşan yüksek dönem zararımız, devam etmekte olan ve işbu duyuru tarihi itibarıyla da yüksek seviyesini sürdüren banka kredilerinin kısa vade ağırlıklı yapısından dolayı, şirketimiz, şirketimiz yönetim kurulu başkanı Mehmet Berat BATTAL ve şirketimizde %5,17 pay, %12,66 oy hakkı bulunan BATTAL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından, Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde 02.06.2026 tarihinde 2026/477 Esas numarası ile açılan dava sonucunda ilgili mahkeme tarafından 02.06.2026 tarihinden itibaren 3(Üç) ay süreyle geçici mühlet verilmesine karar verilmiştir.

Şirketimiz hakkında yapılan konkordato başvurusu, şirketimizin mal varlığının ve üretim bütünlüğünün zarar görmeden korunması ve alacaklılar tarafından başlatılacak veya başlatılması muhtemel haciz işlemleri sebebiyle üretim faaliyetlerimizin ve vermekte olduğumuz kamu hizmetinin aksamaması amacıyla yapılmıştır. Bu karar sonrasında; kararın gerekleri yerine getirilip şirketimiz olağan faaliyetlerine devam ederken, başta bankalar ve diğer tüm alacaklılar ile şirketimizin mevcut borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla görüşmeler yürütülecektir.

Şirketimiz nakit akışının düzenli hale gelmesi, finansman giderlerinin düşürülmesi, gelişen ülke ekonomisine katkı sağlanması adına ve yine mahkemenin ve komiserlerin vereceği kararlar/yönlendirmeler doğrultusunda konkordato sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılması için gerekli çaba gösterilecektir. Konkordato sürecinde yaşanan gelişmeler mevzuat kapsamında kamuya açıklanmaya devam edecektir.

Kamuoyuna ve ortaklarımıza saygıyla duyurulur."