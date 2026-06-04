Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika haberi: MHP lideri Bahçeli'den CHP uyarısı: Olaylar sokağa taşmamalı | Son dakika haberleri

        MHP lideri Bahçeli'den CHP uyarısı: Olaylar sokağa taşmamalı

        MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan süreçle ilgili olarak Türkgün Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, yaşanan gelişmelerin CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlediğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 07:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçeli'den CHP uyarısı: Olaylar sokağa taşmamalı

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin Türkgün Gazetesi'ne değerlendirmede bulundu.

        "İSTİKRARI ZEHİRLEMEYE DÖNÜK BİR UNSUR"

        Özgür Özel'in, Yargıtay'ın nihai kararını beklemeksizin krizi derinleştirecek hamleler yaptığını belirten Bahçeli, "Konunun sokaklara taşınma girişimlerini çok tehlikeli buluyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma yolunda alınan mesafeyi sabote etmeye, istikrarı zehirlemeye dönük bir unsur olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

        "OLAYLAR KANUNSUZLUĞA DÖNÜŞMEMELİ"

        Bahçeli, "Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezahetten uzaklaşmamalı. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemeli. Olaylar sokağa taşıp, fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemeli, kanunsuzluğa dönüşmemelidir" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Özgür Özel başkanlığında CAO Toplantısı TBMM'de başladı

        Özgür Özel başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi(CAO) Yürütme Kurulu Toplantısı TBMM'de başladı. Özel toplantının ardından partisinin milletvekilleriyle gruplar halinde görüşecek. (IHA)

        #mhp
        #devlet bahçeli
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den CHP uyarısı: Olaylar sokağa taşmamalı
        Bahçeli'den CHP uyarısı: Olaylar sokağa taşmamalı
        WSJ: ABD askeri hedef alınmadıkça savaş yeniden başlamayacak
        WSJ: ABD askeri hedef alınmadıkça savaş yeniden başlamayacak
        İşe iadede samimiyet kriteri
        İşe iadede samimiyet kriteri
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Bakırköy'de 50 milyon liralık 4 otomobil küle döndü
        Bakırköy'de 50 milyon liralık 4 otomobil küle döndü
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Kısa sürede yakalandı
        Kısa sürede yakalandı
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Yüksek gerilim hattı 3 can aldı
        Yüksek gerilim hattı 3 can aldı
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Samsun'da kimyasal sızıntı paniği!
        Samsun'da kimyasal sızıntı paniği!
        Hakan Safi'den Luis Suarez bombası!
        Hakan Safi'den Luis Suarez bombası!
        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı
        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı
        "Aldığımızdan daha iyi bir F.Bahçe bıraktık"
        "Aldığımızdan daha iyi bir F.Bahçe bıraktık"
        Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı
        Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı
        Silahlı kavgayı ayırmaya çalışan anne öldü, oğlu yaralandı
        Silahlı kavgayı ayırmaya çalışan anne öldü, oğlu yaralandı
        "Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla"
        "Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla"
        Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz
        Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz
        Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak
        Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak
        Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak
        Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak