Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ünlü isimler Şebnem Ferah konserine akın etti

        Ünlü isimler Şebnem Ferah konserine akın etti

        Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, 6 yıl sonra sahnelere döndü. İstanbul'da hayranlarıyla buluşan Ferah'ın konserinde ünlü isimler de vardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 09:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü isimler akın etti

        Uzun süredir sahnelerden uzak kalan Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, 6 yıllık aranın ardından dün akşam İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle buluştu. Ferah, hit şarkılarını sevenleriyle bilikte seslendirdi.

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Şebnem Ferah'ı dinlemeye gelenler arasında ünlü isimler de vardı.

        REKLAM

        Alyena Tilki

        Can Bonomo - Öykü Karayel

        Melis Sezen

        Burçin Terzioğlu

        Merve Dizdar - Ezgi Mola

        Burak Yamantürk - Özge Özpirinçci

        Şebnem Dönmez

        Mazhar Alanson - Biricik Suden

        Hande Doğandemir

        Serkay Tütüncü - Zeynep Bastık

        Melis İşiten

        Özgür Çevik - Hatice Kartoğlu

        Derya Uluğ

        Meriç Aral

        Atakan Özkaya - Dilin Döğer

        Alya

        Aslı Bekiroğlu

        Tolga Sarıtaş - Zeynep Mayruk

        Bilgehan Baykal - Deniz Çakır

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fethiye açıklarında balina görüntülendi

        Muğlanın Fethiye ilçesi açıklarında görülen balina, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (AA)

        #şebnem ferah
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Varlık Barışı Resmi Gazete'de
        Varlık Barışı Resmi Gazete'de
        Bahçeli'den CHP uyarısı: Olaylar sokağa taşmamalı
        Bahçeli'den CHP uyarısı: Olaylar sokağa taşmamalı
        "İsrail'in sınırlarının genişlemesi ABD'nin politikası değil"
        "İsrail'in sınırlarının genişlemesi ABD'nin politikası değil"
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Odunlu vahşette kahreden ayrıntı ortaya çıktı
        Odunlu vahşette kahreden ayrıntı ortaya çıktı
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        Casusa müebbet ve 35 yıl hapis istendi!
        Casusa müebbet ve 35 yıl hapis istendi!
        6 yıl sonra sahnede
        6 yıl sonra sahnede
        Uyuşturucu hap yazan doktora büyük ceza!
        Uyuşturucu hap yazan doktora büyük ceza!
        Tarihe adını “modern jinekolojinin babası” olarak yazdırdı ama...
        Tarihe adını “modern jinekolojinin babası” olarak yazdırdı ama...
        "Aldığımızdan daha iyi bir F.Bahçe bıraktık"
        "Aldığımızdan daha iyi bir F.Bahçe bıraktık"
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        İşe iadede samimiyet kriteri
        İşe iadede samimiyet kriteri
        Üretim patlaması yaşandı
        Üretim patlaması yaşandı
        Bakırköy'de 50 milyon liralık 4 otomobil küle döndü
        Bakırköy'de 50 milyon liralık 4 otomobil küle döndü
        5 bölge için sağanak uyarısı!
        5 bölge için sağanak uyarısı!
        WSJ: ABD askeri hedef alınmadıkça savaş yeniden başlamayacak
        WSJ: ABD askeri hedef alınmadıkça savaş yeniden başlamayacak
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Kısa sürede yakalandı
        Kısa sürede yakalandı