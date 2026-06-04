Ünlü isimler Şebnem Ferah konserine akın etti
Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, 6 yıl sonra sahnelere döndü. İstanbul'da hayranlarıyla buluşan Ferah'ın konserinde ünlü isimler de vardı
Giriş: 04 Haziran 2026 - 09:40 Güncelleme:
Uzun süredir sahnelerden uzak kalan Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, 6 yıllık aranın ardından dün akşam İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle buluştu. Ferah, hit şarkılarını sevenleriyle bilikte seslendirdi.
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Şebnem Ferah'ı dinlemeye gelenler arasında ünlü isimler de vardı.
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Alyena Tilki
Can Bonomo - Öykü Karayel
Melis Sezen
Burçin Terzioğlu
Merve Dizdar - Ezgi Mola
Burak Yamantürk - Özge Özpirinçci
Şebnem Dönmez
Mazhar Alanson - Biricik Suden
Hande Doğandemir
Serkay Tütüncü - Zeynep Bastık
Melis İşiten
Özgür Çevik - Hatice Kartoğlu
Derya Uluğ
Meriç Aral
Atakan Özkaya - Dilin Döğer
Alya
Aslı Bekiroğlu
Tolga Sarıtaş - Zeynep Mayruk
Bilgehan Baykal - Deniz Çakır
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