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        Haberler Yaşam Öğretmenler ve imam hariç herkesin soyadı Yıldız! Yıldız Mahallesi'nde isim karışıklığına ilginç çözüm...

        Yıldız Mahallesi'nde yaşayan 970 kişinin de soyadı Yıldız

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi'nde yaşayan 970 kişinin soyadı Yıldız. Mahallede, sadece imam ve okuldaki öğretmenlerin soyadı farklı...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 09:54 Güncelleme:
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        Öğretmenler ve imam hariç herkesin soyadı Yıldız!

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki 300 yıllık Yıldız Sokak, bölgede yaşayan Yıldız soyadlı yüzlerce kişinin 2024 yılında valiliğe başvurusu üzerine bağlı bulunduğu Harran Mahallesi'nden ayrıldı.

        Yapılan referandum sonucu bölgenin ismi Yıldız Mahallesi olarak değiştirildi. Mahalledeki Yıldız soyadlı vatandaşların sayısı, 2026 itibarıyla 970'e ulaştı. Mahalledeki farklı soyadlı kişilerin memurlar olduğu belirtildi.

        Mahalle Muhtarı Hasan Yıldız (52), Yıldız Mahallesi'nin yaklaşık 300 yıllık bir tarihi geçmişleri olduğunu belirterek, "Nüfusumuz 970 civarındadır. Bizim mahallede soyadımız Yıldız'dır. Bizim mahallede köy okulundaki öğretmenler ve cami imamı hariç hepimizin soyadı Yıldız" dedi.

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        "KARIŞIKLIK OLMASIN DİYE ÇOCUKLARIMIZ ÇİFT İSİMLİDİR"

        Muhtar Yıldız, aynı soy isim nedeniyle çocuklarına genelde karışıklık olmasın diye çift isim verdiklerini ve birçoğunun da lakabı olduğunu anlattı.

        Yıldız, "Çocuklarımıza genellikle iki isim koyuyoruz. Örnek olarak Ahmet Furkan Yıldız ya da Mehmet Emin Yıldız gibi. Mehmet Yıldız adına bir zarf gelince bulunması çok zor oluyor. Ama Mehmet Emin Yıldız olarak isim verdiğimiz zaman rahat bulunabiliyor. Bizim mahallede genellikle Ahmet Mehmet isimleri çoğunlukta yer alıyor" diye konuştu.

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