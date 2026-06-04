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        Haberler Magazin Şebnem Ferah, 6 yıl sonra sahnede - Magazin haberleri

        Şebnem Ferah, 6 yıl sonra sahnede

        Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, 6 yıl sonra sahnelere döndü. İstanbul'da hayranlarıyla buluşan Ferah, duygusal anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 08:30 Güncelleme:
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        6 yıl sonra sahnede

        Uzun süredir sahnelerden uzak kalan Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, 6 yıllık aranın ardından dün akşam İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta müzikseverlerle buluştu. Ferah, hit şarkılarını sevenleriyle bilikte seslendirdi.

        "EVE GELİYORMUŞ GİBİ HİSSETTİM"

        Konserin açılışını 'Okyanus' şarkısıyla yapan sanatçı, duygusal anlar yaşadı. Kendisini dinlemeye gelen hayranlarına seslenerek, "Buraya gelirken, çok tedirgin olarak gelmekle birlikte, eve geliyormuş gibi hissettim. Kimler ilk kez dinliyor? O zaman bu söylediklerim çok bir şey ifade etmiyor olabilir. Kimler ikinci ya da üçüncü kez dinliyor? O zaman ilk kez izleyen arkadaşlarımızı hiç yormadan şunu söylemek isterim: Uzun ara olunca, insan böyle bir dertleşmek istiyor. Tabii ki bununla konserin vaktinden çalmayacağım ama demin en önemsediğim cümleyi söylemeyi unuttuğumu fark ettim, onu da söylemek isterim; Galiba yokluğunuzda sizin benim evim olduğunuzu anlamışım" ifadelerini kullandı.

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        "BU GECEYİ KAÇ KERE HAFIZAMDA CANLANDIRDIĞIMI BİLEMEZSİNİZ"

        Şarkı aralarında seyircisiyle sohbet eden Ferah, "Benim bu anı, bu geceyi kaç kere hafızamda, zihnimde, kalbimde; istesem de istemesem de canlandırdığımı bilemezsiniz. Bazen canlandırdığımda iki alternatif arasında gittim geldim. Şöyle düşündüm: Ya bunca uzun bir süre üstüne, 'Neden böyle bir ayrılığı hem kendime hem size yaşattım?' diye düşünüp dertlenecektik ya da hiçbir şey olmamış gibi, 6 yıl önce galiba 7 Mart günü İzmir'de çalmıştık. Sanki en son orada çalmışız da üstünden böyle sadece iki üç ay geçmişçesine bu gece devam edecektik" dedi.

        "SESİMİ KONTROL ETMEYE ÇALIŞARAK ŞARKI SÖYLEDİM"

        Konserin kapanış konuşması sırasında ağlamamak için kendini zor tutan Şebnem Ferah, "Hayatımda ilk defa bu kadar duygulanarak, sesimi kontrol etmeye çalışarak şarkı söyledim. Sürçülisan ettiysek affola, biraz fazla heyecandan... Saygınızdan ve sevginizdendir. Bir dahaki sefere her şey daha güzel olur inşallah. Sizleri çok seviyorum" diye konuştu.

        Gecede Şebnem Ferah'ı dinlemeye gelenler arasında; Kenan Doğulu, Beren Saat, Mazhar Alanson, Biricik Suden, Aleyna Tilki, Melis Sezen, Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Burçin Terzioğlu, Şebnem Dönmez, Atakan Özyurt, Zehra Güneş, Meriç Aral, Serkan Keskin, Öykü Karayel, Can Bonomo, Mina Demirtaş, Hande Doğandemir, Özgür Çevik, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Şebnem Bozoklu ve Aslı Bekiroğlu gibi birçok ünlü isim vardı.

        Ünlü isimler, konserden anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

        Şebnem Ferah konserine giden Zeynep Bastık, gözyaşlarını tutamadı. Ünlü şarkıcının o anlarını bir arkadaşı sosyal medya hesabından paylaştı.

        Yıllar sonra düzenlenen bu ilk konserin biletleri dakikalar içinde tükendi. Yoğun talep üzerine Ferah'ın, 13 Haziran'da İzmir'de, 27 Haziran'da ise yeniden İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacağı duyuruldu.

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        #şebnem ferah
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