Hakan Safi'den Luis Suarez bombası!
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Sporting Lizbon'un golcüsü Luis Suarez ile anlaştığını açıkladı. Kolombiyalı forvet, Safi başkanlığa seçildiği ve Sporting ile bonservis konusunda anlaşıldığı takdirde sarı-lacivertlilerle 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Giriş: 03 Haziran 2026 - 20:44 Güncelleme:
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Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, 7 Haziran'daki seçim öncesi transferde bombayı patlattı...
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Safi, Sporting Lizbon'un golcüsü Luis Suarez ile anlaştığını duyurdu.
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29 yaşındaki Kolombiyalı forvetle 3+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
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Hakan Safi başkan seçildiği ve Sporting'le bonservis konusunda el sıkıştığı takdirde Luis Suarez, gelecek sezon sarı-lacivertli formayı giyecek.
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53 MAÇTA 47 GOL KATKISI!
2025-2026 sezonunda Portekiz ekibinde 53 maça çıkan Luis Suarez, 38 gol atarken 9 da asist yaptı.
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Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen Luis Suarez'in Sporting'le 30 Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.