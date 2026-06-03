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        Haberler Gündem Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması ve kuzeni Can Polat'ı öldürdüğü iddia edilen zanlılar yakalandı

        Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması ve kuzeni Can Polat'ın cinayet zanlısı yakalandı

        İzmir'de tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı düzenlendi. Çiftin korumalığını yapan ve Engin Polat'ın kuzeni olduğu belirtilen Can Polat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay anına ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Olayın ardından yapılan çalışmalarda saldırgan müthiş bir çalışmanın ardından düzenlenen operasyonla kısa sürede yakalandı

        Giriş: 03 Haziran 2026 - 22:52 Güncelleme:
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        Kısa sürede yakalandı

        Gündemi sarsan olay İzmir'in Çeşme ilçesinde bugün saat 14.00’de gerçekleşti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre Çeşme’de tatil yapan internet fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin Alaçatı tatili sırasında kaldıkları otelde silahlı saldırı gerçekleşti.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Engin Polat'ın kuzeni olan, aynı zamanda çiftin korumalığını da yapan Can Polat (37), silahlı saldırıda ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Can Polat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Olayın ardından İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olay bölgesinde yapılan güvenlik kamera çalışmalarında olay anına ait görüntüler elde edildi. Elde edilen

        görüntülerde, bir kişi tarafından Polat çifti ve korumasının bulunduğu noktaya ateş edildiği görülüyor. Açılan ateş sonucu koruma Can Polat vurularak yere yığılıyor.

        SALDIRGAN YAKALANDI

        Elde edilen tüm bu görüntülerin ardından İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Polis müthiş bir çalışmayla kısa sürede şüphelinin kimliğini tespit etti. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Devam eden operasyonlarda gözaltı sayıların artacağı öğrenildi.

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        #Can Polat
        #haberler
        #Dilan Polat
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