Gündemi sarsan olay İzmir'in Çeşme ilçesinde bugün saat 14.00’de gerçekleşti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre Çeşme’de tatil yapan internet fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin Alaçatı tatili sırasında kaldıkları otelde silahlı saldırı gerçekleşti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Engin Polat'ın kuzeni olan, aynı zamanda çiftin korumalığını da yapan Can Polat (37), silahlı saldırıda ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Can Polat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olay bölgesinde yapılan güvenlik kamera çalışmalarında olay anına ait görüntüler elde edildi. Elde edilen

görüntülerde, bir kişi tarafından Polat çifti ve korumasının bulunduğu noktaya ateş edildiği görülüyor. Açılan ateş sonucu koruma Can Polat vurularak yere yığılıyor.

SALDIRGAN YAKALANDI

Elde edilen tüm bu görüntülerin ardından İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Polis müthiş bir çalışmayla kısa sürede şüphelinin kimliğini tespit etti. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Devam eden operasyonlarda gözaltı sayıların artacağı öğrenildi.