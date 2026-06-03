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        Haberler Gündem Son dakika haberi: Kemal Kılıçdaroğlu salı günü grupta konuşacak

        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu salı günü grupta konuşacak

        CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "11 Haziran'da Parti Meclisi toplanacak. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu salı günü parti grup toplantısında konuşacak. Arkadaşlarımızın ayrılıp başka bir partiye katılmasını biz istemeyiz. Biz hiçbir arkadaşımızın ayrılmasını istemiyoruz. CHP'nin kapatılmasına da hiç kimsenin gücü yetmez. Biz kurultayı istemiyoruz demiyoruz, biz de kurultay istiyoruz. Ama gelin bunu konuşalım. İmzalar toplanıyor ama kurultay yapamıyoruz ki tedbir kararı ve bir mahkeme kararı var. Bunun polemik konusu yapılmasını istemiyoruz. Kurultay için bir heyet oluşturalım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 14:22 Güncelleme:
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        Kılıçdaroğlu salı günü grupta konuşacak

        CHP Sözcüsü Müslim Sarı, basın mensuplarına CHP'de yaşanan son gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu. Partiden bazı isimlerin ihraç edilmesi konusunda, parti disiplin kurulunun bir araya gelip süreci değerlendireceğini söyledi. İşte Sarı'nın açıklamalarından başlıklar:

        "11 Haziran Perşembe günü parti meclisimiz toplanacak. Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu da salı günü Meclis'te, parti grup toplantısında konuşacak. Arkadaşlarımızın ayrılıp başka bir partiye katılmasını biz istemeyiz.

        Biz hiçbir arkadaşımızın ayrılmasını istemiyoruz. CHP'nin kapatılmasına yönelik de bazı spekülasyonlar var ancak hiç kimsenin gücü buna yetmez.

        Biz kurultayı istemiyoruz demiyoruz, biz de kurultay istiyoruz. Ama gelin bunu konuşalım. İmzalar toplanıyor ama kurultay yapamıyoruz ki; tedbir kararı ve bir mahkeme kararı var. Bunun polemik konusu yapılmasını, siyasi bir manevra olarak kullanılmasını istemiyoruz. Kurultay için bir heyet oluşturalım ve konuşalım."

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