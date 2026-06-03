Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden devralınan Yerebatan Sarnıcı'nda yürütülen bakım ve düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi yapı, 6 Haziran Cumartesi günü yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yerebatan Sarnıcı'nda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve yapının korunmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Yerebatan Sarnıcı, 6 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 09.00 itibarıyla yeniden ziyarete açılacak.

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İstanbul'un önemli kültür mirası yapıları arasında yer alan Yerebatan Sarnıcı'nın korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmalar bundan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Aran, Yerebatan Sarnıcı'nın zaten vakıf mülkiyetinde olduğunu belirterek, "Keşke yapıyı herhangi bir hasar oluşmadan teslim alabilseydik ve ziyaretçilerimizi daha erken ağırlayabilseydik. Süreç boyunca mevcut ekipmanların sökülmeden bırakılmasını, bedeli neyse tarafımızca karşılanabileceğini ifade etmemize rağmen maalesef tarihî yapıda ciddi eksiklikler bırakıldı" dedi.

İBB döneminde Türk vatandaşları için 450 TL'ye kadar çıkan giriş uygulaması da sona erdi.

Yerebatan Sarnıcı'nı yerli ziyaretçiler Haziran ayı sonuna kadar ücretsiz ziyaret edebilecek. Müzekart sisteminin kurulmasıyla birlikte Müzekart kapsamında giriş yapılabilecek.

Yabancı ziyaretçiler ise 6 Haziran 2026 tarihinden itibaren Yerebatan Sarnıcı'nı ücretli bir şekilde ziyaret edebilecek.