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        Haberler Gündem Politika Bakan Gürlek, Behçet Oktay’ın ailesini kabul edecek

        Bakan Gürlek, Behçet Oktay’ın ailesini kabul edecek

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini bugün saat 10.00'da kabul edecek. Görüşmede, kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen Oktay'ın şüpheli ölümünün aydınlatılmasına yönelik taleplerin gündeme gelmesi bekleniyor. Oktay'ın ailesi, ölüm olayında FETÖ'nün rolü bulunduğunu ve dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesini talep ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 10:01 Güncelleme:
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        Gürlek, Oktay'ın ailesini kabul edecek
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