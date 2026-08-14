Yaz bitmeden son bir kaçamak yapmak isteyenler buraya: İki günde keşfedilecek 10 farklı tatil rotası!
Yaz tatilinin son günlerini değerlendirmek isteyenler için uzun bir izin almadan yapılabilecek 2 günlük seyahat rotaları öne çıkıyor. Denizden doğaya, tarihi kentlerden sakin Ege kasabalarına kadar farklı beklentilere hitap eden bu rotalar, kısa bir kaçamakla tatil havası yaşamak isteyenlere alternatif sunuyor!
Uzun tatil planlamak için zaman bulamayanlar, hafta sonunu değerlendirerek Türkiye'nin farklı noktalarını keşfedebilir. İki günlük seyahat rotaları arasında hem deniz tatili isteyenlere hem de kültür, doğa ve gastronomi odaklı bir gezi arayanlara uygun seçenekler bulunuyor.
BOZCAADA'DA EGE HAVASINI İKİ GÜNE SIĞDIRIN
Bozcaada, kısa bir Ege tatili yapmak isteyenlerin rotalarından biri olabilir. İlk gün Ayazma Plajı ve çevresinde denize girip akşam saatlerinde ada merkezinin taş sokaklarında yürümek mümkün.
İkinci gün ise Bozcaada Kalesi çevresi gezilebilir, ada merkezindeki mekanlar keşfedilebilir ve dönüş öncesinde yerel ürünler alınabilir. Böylece iki günlük seyahat boyunca hem deniz hem de ada atmosferi bir arada yaşanabilir.
ŞİLE VE AĞVA'DA İSTANBUL'A YAKIN KAÇAMAK
Şehirden fazla uzaklaşmadan tatil yapmak isteyenler için Şile ve Ağva birlikte değerlendirilebilir. İlk gün Şile sahilinde denize girilebilir ve Şile Feneri çevresi gezilebilir.
İkinci gün rotayı Ağva'ya çevirmek mümkün. Göksu ve Yeşilçay çevresinde yürüyüş yapmak, nehir üzerinde tekne turuna çıkmak ve ormanlarla çevrili bölgelerde vakit geçirmek iki günlük kaçamağı tamamlayabilir.
ASSOS'TA TARİH VE DENİZ BİR ARADA
Assos, iki günlük seyahat rotaları arasında tarih ve denizi aynı programda buluşturmak isteyenlere hitap ediyor. İlk gün Behramkale'nin taş sokakları gezilebilir ve Athena Tapınağı'ndan Ege manzarası izlenebilir.
Günün devamında sahile inilerek denize girilebilir. İkinci gün ise Assos çevresindeki koylardan birinde daha sakin bir gün geçirilebilir.
AKYAKA'DA DOĞA VE DENİZİ BULUŞTURUN
Akyaka, iki günlük yaz kaçamağında hem deniz hem de doğa görmek isteyenler için seçeneklerden biri. İlk gün Azmak Nehri çevresi keşfedilip ardından sahilde vakit geçirilebilir.
İkinci gün Gökova Körfezi'ndeki koyları görmek için tekne turu yapılabilir. Daha hareketli bir tatil isteyenler ise bölgedeki su sporlarına yönelebilir.
CUNDA'DA SOKAKLARDA KAYBOLUN
Cunda, kısa tatilini denizden çok ada atmosferi, tarih ve yemeklerle geçirmek isteyenlerin ilgisini çekebilecek rotalardan. İlk gün Ayvalık merkezinden Cunda'ya geçerek taş evlerin bulunduğu sokaklarda yürüyüş yapılabilir.
İkinci gün çevredeki koylar keşfedilebilir ve dönüş öncesinde bölgenin Ege mutfağına özgü yemekleri denenebilir. Özellikle gün batımı, iki günlük rotanın en dikkat çekici anlarından biri olabilir.
DATÇA'YA GİDENLER İKİ GÜNÜ DOLU DOLU GEÇİREBİLİR
Daha uzun bir yolculuğu göze alanlar için Datça da seçenekler arasında. İlk gün Eski Datça sokakları gezilebilir ve ardından denize girmek için Palamutbuku veya Ovabuku gibi noktalara gidilebilir.
İkinci gün rotayı Knidos'a çevirmek mümkün. Antik kentin denizle buluşan manzarası, kısa tatilin en dikkat çekici duraklarından birini oluşturuyor.
SAFRANBOLU'DA DENİZ YERİNE TARİH
Yaz tatilini deniz kenarında geçirmek istemeyenler için Safranbolu farklı bir alternatif sunuyor. İlk gün tarihi çarşı, Cinci Hanı ve geleneksel evlerin bulunduğu sokaklar gezilebilir.
İkinci gün ise Hıdırlık Tepesi ve Tokatloı Kanyonu çevresi keşfedilebilir. Böylece iki günlük tatil, Osmanlı döneminden izler taşıyan tarihi bir atmosferle tamamlanabilir.
SAPANCA VE MAŞUKİYE'DE DOĞAYA KAÇIN
Kalabalık sahiller yerine doğada vakit geçirmek isteyenler için Sapanca ve Maşukiye rotası değerlendirilebilir. İlk gün Sapanca Gölü çevresinde yürüyüş yapılabilir ve göl manzarası eşliğinde vakit geçirilebilir.
İkinci gün Maşukiye'nin ormanlık bölgeleri keşfedilebilir. Şelaleler ve doğal güzelliklerle çevrili rota, kısa sürede şehirden uzaklaşmak isteyenler için alternatif oluşturuyor.
ŞİRİNCE VE EFES'İ AYNI TATİLDE KEŞFEDİN
İki günlük seyahati kültür ve tarih ağırlıklı geçirmek isteyenler için Şirince ve Efes birlikte planlanabilir. İlk gün Şirince'nin taş sokaklarında yürüyerek köyün atmosferi keşfedilebilir.
İkinci gün ise Efes Antik Kenti'ne ayrılabilir. Böylece kısa bir tatilde hem Ege'nin karakteristik yerleşimlerinden biri hem de binlerce yıllık tarihi miras görülebilir.
ESKİŞEHİR'DE FARKLI BİR HAFTA SONU
Deniz tatili yerine şehir gezisi yapmak isteyenlerin rotasını Eskişehir'e çevirmesi mümkün. İlk gün Odunpazari'nın tarihi sokakları ve müzeler gezilebilir, ardından Porsuk Çayı çevresinde vakit geçirilebilir.
İkinci gün Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı ziyaret edilebilir. Kısa sürede farklı noktaları keşfetmek isteyenler için Eskişehir, iki günlük seyahat rotaları arasında şehir merkezinde yoğunlaşan seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.