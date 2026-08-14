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        Haberler Magazin Tarık Mengüç hastanelik oldu

        Tarık Mengüç hastanelik oldu

        Tarık Mengüç, hastaneye kaldırıldı. Bağırsağında kitle tespit edilen şarkıcının sağlık durumuyla ilgili eşi Funda Mengüç açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 14:59 Güncelleme:
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        Tarık Mengüç hastanelik oldu

        2004'te çıkardığı 'Şakşuka' şarkısıyla tanınan Tarık Mengüç, sevenlerini endişelendirdi. Hastaneye kaldırılan 54 yaşındaki şarkıcının bağırsağında kitle tespit edildi.

        "HAYATIMIZIN EN ZOR GÜNLERİNDEN BİRİYDİ"

        Eşinin sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Funda Mengüç, şu ifadeleri kullandı: Dün hayatımızın en zor günlerinden biriydi. Apandisit sandığımız şeyin bağırsakta bir kitle olduğu ortaya çıktı. Doktorlarımız gereken müdahaleyi yaptı, şimdi tek duamız patolojiden güzel haber almak... İnsan böyle anlarda ne yapacağını şaşırıyor, sadece donup kalıyor. Ama ben inanıyorum ki eşimin yıllardır herkese uzattığı yardım eli, yaptığı iyilikler ve güzel kalbi bugün onun duası oldu. Allah onu korudu, bize bir şans daha verdi. Şimdi tek dileğim, o iki haftanın sonunda "temiz" haberini almak. Allah'ım sen iyi insanları koru, eşimi de bize bağışla.

        "APANDİSİT DİYE GELDİM KİTLE ÇIKTI"

        Hastane odasından sevenlerine seslenen Tarık Mengüç de yayımladığı videoda "Apandisit diye geldiğim hastanede apandistin tam arkasında kitle çıktı. Patoloji sonuçlarını iki hafta sonra alacağız ama en kısa zamanda yine sizlerle buluşacağız. Dualarınızı benden esirgemeyin, ben çok iyiyim" diyerek sevenlerinden dua istedi.

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        #Tarık Mengüç
        #Funda Mengüç
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