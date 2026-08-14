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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Çorum FK Galatasaray - Çorum FK maçı CANLI ANLATIM (Süper Lig 1. hafta)
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        Galatasaray - Çorum FK maçı CANLI ANLATIM (Süper Lig 1. hafta)

        Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında son 4 yılın şampiyonu Galatasaray, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Çorum FK'yı RAMS Park'ta ağırlıyor. İşte Galatasaray-Çorum FK maçına dair tüm bilinmesi gerekenler ve Galatasaray'ın 11...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 10:23 Güncelleme:
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        Heyecan sürüyor!

        STAT: RAMS Park

        HAKEM: Batuhan Kolak

        SAAT: 21.30

        YAYIN: beIN Sports 1

        Trendyol Süper Lig'in açılış maçında son şampiyon Galatasaray, ligin yeni takımı Çorum FK ile karşı karşıya geliyor.

        İKİNCİ YARI BAŞLADI

        Mücadelede ikinci yarı başladı!

        DEVRE ARASI

        Galatasaray - Çorum FK mücadelesinde ilk yarı 0-0 sona eriyor!

        GOL İPTAL!

        Gabriel Sara'nın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Yunus Akgün'ün kafa vuruşunda top ağlarla buluşuyor. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayılıyor.

        ENGELLENEN ŞUT!

        Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Gabriel Sara'nın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda Fredy'e çarpan top kornere çıkıyor.

        MAÇ BAŞLADI!

        Trendyol Süper Lig'de yeni sezon resmen başladı! Galatasaray - Çorum FK mücadelesinde ilk düdük geldi

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        İLK 11'LER BELLİ OLDU!

        Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Barış Alper, Yunus, Osimhen.

        Arca Çorum FK: Marcos, Gökhan, Penetra, Smolcic, Andrei, Berat, Fredy, Markus, Serdar, Kyziridis, Ramirez.

        LİGDE İÇ SAHADAKİ SON 35 MAÇTA YENİLMEDİ

        Galatasaray, ligde iç sahadaki son 35 maçta mağlubiyet yaşamadı.

        Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 28 galibiyet aldı. "Cimbom" bu süreçte 7 kez berabere kaldı.

        HEDEF ÜST ÜSTE 5. ŞAMPİYONLUK

        Galatasaray, 2026-2027 sezonuna tarihi bir rekor hedefiyle girecek.

        Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-2000 arasında 4 sezon üst üste ipi önde göğüsleyerek şampiyonluk serisi rekorunun sahibi olan sarı-kırmızılı ekip, 2022-2026 arasında bunu bu kez Okan Buruk idaresinde başardı.

        Sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olarak kendi rekorunu geliştirmek için mücadele edecek.

        5 HAZIRLIK MAÇINDA 1 GALİBİYET

        Yeni sezon öncesi 5 hazırlık maçına çıkan Galatasaray, sadece 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, Ümraniyespor'u 5-1 mağlup ederken; Monza'ya 2-0 ve Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. Rennes ile 3-3 berabere kalan Cimbom, son olarak sahasında Villarreal'e 2-1 boyun eğdi.

        Galatasaray bu süreçte kalesinde 11 gol görürken, 9 kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

        UĞUR UÇAR İÇİN DUYGUSAL MAÇ

        Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, takımının başındaki ilk Süper Lig maçına altyapısından yetiştiği Galatasaray'a karşı çıkacak.

        Galatasaray altyapısından yetişen ve 2004 yılında A takıma yükselen Uğur Uçar, sarı-kırmızılı formayı terlettiği 7 sezonda 93 resmi maça çıktı. Önemli bir potansiyeli olan Uğur Uçar'ın 2007-2008 sezonunda yaşadığı büyük sakatlık Galatasaray'daki kariyerini olumsuz etkiledi.

        Teknik direktörlük kariyerine iyi başlayan Uçar, Mart 2025 ile Şubat 2026 arasında Trendyol 1. Lig temsilcisi Pendikspor'u çalıştırdı. Şubat 2026'da Çorum FK'nin başına geçen 39 yaşındaki teknik direktör, takımını Süper Lig'e taşımayı başardı.

        Uğur Uçar'ın Süper Lig'deki ilk rakibi ise altyapısında ve A takımda top koşturduğu Galatasaray olacak.

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