AK Parti'ye katıldılar
İYİ Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Gelecek Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ile 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Yeni katılan isimlerin rozetlerini, AK Parti'nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti'de vekil sayısı 280 oldu
Giriş: 14 Ağustos 2026 - 21:39 Güncelleme:
İYİ Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ile Gelecek Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici AK Parti’ye katıldı
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AK Parti’ye katılan belediye başkanları ise Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kahramankazan Belediye Başkanı Eyüp Çırpanoğlu, Kütahya Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Kütahya Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, Şırnak İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır, Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu ve Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli oldu.
Partiye katılan milletvekilleri ve belediye başkanlarının rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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